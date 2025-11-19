Böcek Ailesinin Ardından Yürütülen Soruşturmada 4 Kişi Daha Tutuklandı
Almanya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Fatih’teki bir otelde rahatsızlanarak ölen Böcek ailesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, ilaçlama şirketinin sahibinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir aile yok oldu.
Daha önce dört kişi tutuklanmıştı.
Yeni tutuklamalar geldi.
