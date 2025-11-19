Böcek Ailesinin Ardından Yürütülen Soruşturmada 4 Kişi Daha Tutuklandı

İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren anne, baba ve iki çocukla ilgili yürütülen soruşturmada Tarım ve Orman Müdürlüğü, yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, uygunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan temizlik personelinin ifadesi ortaya çıktı. Personel, “101 numaralı odanın ilaçlı olduğunu bildiğim için eldiven ve maske taktım. Odaya girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içinde, kül renginde kum gibi bir maddeyi, beyaz plastik tabağın içine konulmuş olarak gördüm” dedi.

Soruşturma kapsamında aralarında ilaçlama şirketinin sahibinin de bulunduğu 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.