Böcek Ailesinin Ardından Yürütülen Soruşturmada 4 Kişi Daha Tutuklandı

Böcek Ailesinin Ardından Yürütülen Soruşturmada 4 Kişi Daha Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 23:12

Almanya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Fatih’teki bir otelde rahatsızlanarak ölen Böcek ailesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, ilaçlama şirketinin sahibinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir aile yok oldu.

Bir aile yok oldu.

Fatih’te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen çocuklar kurtarılamamıştı.

Anne ve baba yoğun bakımda tedavi altına alınmış, anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek’in de vefatı 17 Kasım’da duyurulmuştu.

Daha önce dört kişi tutuklanmıştı.

Daha önce dört kişi tutuklanmıştı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında kumpirci, midyeci, lokumcu ve bir kafe sahibinin bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı olarak, ilaçlama şirketinin sahibi, oğlu, çalışanı ile otel sahibi ve iki otel çalışanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Simitçinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi.

Yeni tutuklamalar geldi.

Yeni tutuklamalar geldi.

İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren anne, baba ve iki çocukla ilgili yürütülen soruşturmada Tarım ve Orman Müdürlüğü, yiyecek ve içeceklerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, uygunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan temizlik personelinin ifadesi ortaya çıktı. Personel, “101 numaralı odanın ilaçlı olduğunu bildiğim için eldiven ve maske taktım. Odaya girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içinde, kül renginde kum gibi bir maddeyi, beyaz plastik tabağın içine konulmuş olarak gördüm” dedi.

Soruşturma kapsamında aralarında ilaçlama şirketinin sahibinin de bulunduğu 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
