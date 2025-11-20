Sapanca Gölü’nde Sular Kaynıyordu: Uzmanlar Kaynağa İnip İnceleme Yaptı
Amatör bir balıkçı tarafından çekilen görüntülerde Sapanca Gölü’nde suların kaynadığı ve dipten yüzeye doğru kabarcıkların çıktığı yer almıştı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu ve ekibi Sapanca Gölü’nde inceleme yaptı ve su kabarcıklarının gölden geçen fay hattından çıktığını söyledi. Utkucu, 1999 Sakarya Depremi’ni hatırlatarak büyük deprem beklemediğini ancak 5.0 büyüklüğü kadar depremlerin her zaman olabileceğini de sözlerine ekledi.
Balıkçı Güngör Demirci sualtı kamerası ile kabarcıkların olduğu bölgede dalış yaptı ve kabarcıkların merkezini görüntüledi.
Yüzeyden su ve gaz çıkışları deprem habercisi mi?
"Su kütleleri faylar üzerinde depremleri tetikleyebilirler"
Kabarcıkların merkezi 👇
