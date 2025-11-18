onedio
Sapanca Gölü Kaynıyor: Gölde Su Seviyesi Hızla Düşüyor!

Sapanca Gölü Kaynıyor: Gölde Su Seviyesi Hızla Düşüyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 00:20

Sakarya ve Kocaeli’nin en büyük su kaynaklarından olan Sapanca Gölü’nde çekilen görüntüler korkuttu. Balıkçıların çektiği görüntülerde suyun yüzeyinde dipten gelen kabarcılar yer aldı. Ayrıca göldeki kot seviyesinin 28.75 metreye düştüğü öğrenildi.

Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü'nde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişe oluşturdu.

Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü’nde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişe oluşturdu.

Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise ‘Su kaynıyor' sözleriyle o anları kaydetti. Demirci’nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kısa sürede viral olan görüntülerin ardından, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı.

"Daha önce de nadir de olsa karşılaşmıştım"

“Daha önce de nadir de olsa karşılaşmıştım”

Kaydettiği görüntüler ile merak uyandıran Güngör Demirci o anları anlattı. Demirci, 'Sapanca Gölü'nde bu gibi durumlara çok nadir rastlıyoruz. Kaynamayı gördüğümde ilk başta ben balıkların olduğunu sandım. Yakınına gittiğimde ise gölde bir kaynama mevcut olduğunu gördüm. Bu da çok ilgimi çekti ve sosyal medya hesabıma bunu yükledim. Bir anda bir viral oldu ve herkesin ilgisini çekti. Gölde yaşanan çekilme sebebi ile hassasiyet var ve bu durum da insanların daha fazla dikkatini çekti. Sapanca Gölü'nde ortalama 15 yılı aşkın bir süredir balıkçılık ve dalış yapıyorum. Dalış yaptığım zamanlarda da bunun gibi kabarcıklar mutlaka gördüm. Ama bu şekilde bir kaynamayı ilk defa gördüm. Bu durum da fazlasıyla ilgimizi çekti zaten. Olumlu ve olumsuz olmak üzere sosyal medyada birçok yorum gördüm. Ama bunun sebebini söyleyebilecek olan bizler değiliz. Sebebini bilim insanlarının, yetkili kişilerin gerekli araştırmaların ardından söylemesi daha uygun olur. Neden oluştuğu hakkında mutlaka açıklama yapılacaktır. Birçok kişi farklı şekilde yorumlar yapıyor ama neye dayanarak bu yorumları yaptıklarını bilmiyorum. Durum hakkında bu alanda yetkili olan kişilerin yorum yapması daha mantıklı olur' dedi.

Sapanca Gölü’nde çekilen görüntüler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
