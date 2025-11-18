onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump’a Epstein Darbesi: Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Büyük Farkla Geçti

Donald Trump’a Epstein Darbesi: Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Büyük Farkla Geçti

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 23:32

İnsan kaçakçılığı, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı sırada cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm itirazlarına rağmen Adalet Bakanlığı’nın elindeki Epstein ile ilgili tüm bilgilerin halka açıklamasını sağlayacak yasa tasarısı 427’ye karşı 1 oyla ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tasarı ABD Senatosu onayı ve Başkan Donald Trump’ın imzası sonrasında yürürlüğe girecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’ın itirazlarına rağmen önemli bir yasa tasarısı geçti.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’ın itirazlarına rağmen önemli bir yasa tasarısı geçti.

Tasarı, İnsan kaçakçılığı, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı sırada cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili bakanlığın elindeki tüm belgelerin halka açıklamasını zorunlu hale getiriyor.

Epstein ile ilgili tasarı Temsilciler Meclisi’nden 427 “evet” oyu ile geçti. Tasarıya tek karşı çıkan isim ise Cumhuriyetçi Clay Higgins oldu.

Şimdi ne olacak? Dosyalar açıklanacak mı?

Şimdi ne olacak? Dosyalar açıklanacak mı?

ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarı şimdi de ABD Senatosu’nda oylanacak. Cumhuriyetçilerin Senato’da da üstünlüğü bulunuyor. NBC'nin analizinde, tasarının Senato'dan geçmeyebileceğine dikkat çekiliyor. Yasa tasarısı son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası sonrasında yürürlüğe girecek.

Trump ile Epstein’in ne bağlantısı var?

Trump ile Epstein’in ne bağlantısı var?

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklandıktan sonra nakledildiği New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de kız çocuklarının fuhuş ağına katılmasını sağladığı gerekçesiyle Haziran 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Trump'ın yanı sıra Prens Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'yla FBI'ın çok konuşulan 'müşteri listesi'ne dair herhangi bir kanıt olmadığına karar vermesi tartışmaları tekrar harlamıştı. Trump'ın eski danışmanı Elon Musk ve önde gelen MAGA (Make Amerika Great Again/Amerika'yı Yeniden Harika Yap) ideologları, ABD Başkanı ve ekibini önemli bilgileri gizlemeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı, Epstein'e 50. doğum günü için müstehcen mektuplar gönderdiği yönündeki iddiaları haberleştiren Wall Street Journal ve gazetenin sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık tazminat davası da açmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın