Donald Trump’a Epstein Darbesi: Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Büyük Farkla Geçti
İnsan kaçakçılığı, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı sırada cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm itirazlarına rağmen Adalet Bakanlığı’nın elindeki Epstein ile ilgili tüm bilgilerin halka açıklamasını sağlayacak yasa tasarısı 427’ye karşı 1 oyla ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tasarı ABD Senatosu onayı ve Başkan Donald Trump’ın imzası sonrasında yürürlüğe girecek.
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’ın itirazlarına rağmen önemli bir yasa tasarısı geçti.
Şimdi ne olacak? Dosyalar açıklanacak mı?
Trump ile Epstein’in ne bağlantısı var?
