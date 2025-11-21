Böcek Ailesi'ndeki İlaçlama Fırması 3 Yaşındaki Karan'ın da Hayatını Kaybetmesine Neden Olmuş
İstanbul’da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği otelde ilaçlama yapan firmanın, aylar önce üç yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne yol açtığı Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Savcılık dosyasına göre çocuğun ölümü, böcek ilacı zehirlenmesinden kaynaklanırken, olay sonrası başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor.
Ailenin avukatından da açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Böcek Ailesi'ni yok eden firmanın ilk vakası değilmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 yaşındaki Karan Yazıcı'nun ölümünü Adli Tıp raporları da doğruladı.
Karan Yazıcı'nın ailesinin avukatı Eylem Karaca da süreçle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Eylem Karaca'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın