Böcek Ailesi'ndeki İlaçlama Fırması 3 Yaşındaki Karan'ın da Hayatını Kaybetmesine Neden Olmuş

Gazeteci Rojda Altintaş'ın X hesabından paylaştığı videoda Eylem Karaca şu ifadeleri kullandı:

'Nisan ayında kaybettiğimiz Karan Yazıcı'nın ailesinin avukatıyım.

Bu hafta Karan'ın Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan adli tıp otopsi raporu geldi ve Karan Yazıcı'nın, 3 yaşında bir bebeğin, yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybettiği, aslında ölümüne birilerinin vesile olduğu ortaya çıkmış oldu.

Bir tesadüf eseri Böcek ailesinin haberlerini incelerken öğrendik ki; aslında Karan'ın ölümüne vesile olan, ölümüne sebep olan ilaçlama firması, aynı zamanda Böcek ailesinin ölümüne sebep olan (sebep olduğu düşünülen) ilaçlama firması da.

Bu, hem ailenin hem bizim yeniden aynı acıya geri dönmemizi sağladı. Aynı zamanda hepimizin aklına bir soru işareti de doğurmuş oldu: Acaba Karan Yazıcı'nın dosyasında Adli Tıp raporu daha erken çıksaydı, DSS isimli sorumlu ilaçlama firması daha erkenden faaliyetlerine... faaliyetleri engellenebilir miydi bu ilaçlama firmasının?

Tüm bu sebeplerle, birden fazla insanın ölümüne sebep olmuş olan (olduğu düşünülen) bu firmanın, tüm sorumluların peşindeyiz. Şikayetimiz devam etmekte. Hukuki olarak Karan Yazıcı'nın ve Böcek ailesinin ölümüne sebep olanların, sorumlu kişi ve kurumların peşindeyiz, davanın takipçisiyiz. Cezalandırılana kadar da bırakmayacağız.'