Böcek Ailesi'ndeki İlaçlama Fırması 3 Yaşındaki Karan'ın da Hayatını Kaybetmesine Neden Olmuş

Hakan Karakoca
21.11.2025 - 21:39

İstanbul’da Böcek ailesinin hayatını kaybettiği otelde ilaçlama yapan firmanın, aylar önce üç yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne yol açtığı Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Savcılık dosyasına göre çocuğun ölümü, böcek ilacı zehirlenmesinden kaynaklanırken, olay sonrası başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Ailenin avukatından da açıklama geldi.

Böcek Ailesi'ni yok eden firmanın ilk vakası değilmiş.

Fatih’teki otelde konaklayan Böcek ailesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen ilaçlama şirketinin, 18 Nisan’da Şişli’de yapılan bir uygulamanın ardından 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba Şahin Yazıcı, savcılıktaki ifadesinde, komşu dairenin ilaçlandığını, havalandırma noktalarının bantlandığını ancak mutfak camının açık bırakıldığını, bunun da oğlunun odasının hemen altındaki pencereye denk geldiğini belirterek şirketten şikâyetçi oldu.

3 yaşındaki Karan Yazıcı'nun ölümünü Adli Tıp raporları da doğruladı.

Adli Tıp Kurumu’nun kapsamlı otopsi ve toksikoloji raporunda, küçük çocuğun vücudunda travmaya rastlanmadığı, ölümün kimyasal maddeye maruziyet sonucu gerçekleştiği belirtildi. Raporda Karan’ın kan ve dokularında yüksek miktarda “alüminyum” ve “çinko” tespit edilirken, insektisit (böcek ilacı) kalıntılarıyla birlikte değerlendirildiğinde ölümün zehirlenmeden kaynaklandığı sonucuna varıldı.

Karan Yazıcı'nın ailesinin avukatı Eylem Karaca da süreçle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gazeteci Rojda Altintaş'ın X hesabından paylaştığı videoda Eylem Karaca şu ifadeleri kullandı: 

'Nisan ayında kaybettiğimiz Karan Yazıcı'nın ailesinin avukatıyım.

Bu hafta Karan'ın Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan adli tıp otopsi raporu geldi ve Karan Yazıcı'nın, 3 yaşında bir bebeğin, yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybettiği, aslında ölümüne birilerinin vesile olduğu ortaya çıkmış oldu.

Bir tesadüf eseri Böcek ailesinin haberlerini incelerken öğrendik ki; aslında Karan'ın ölümüne vesile olan, ölümüne sebep olan ilaçlama firması, aynı zamanda Böcek ailesinin ölümüne sebep olan (sebep olduğu düşünülen) ilaçlama firması da.

Bu, hem ailenin hem bizim yeniden aynı acıya geri dönmemizi sağladı. Aynı zamanda hepimizin aklına bir soru işareti de doğurmuş oldu: Acaba Karan Yazıcı'nın dosyasında Adli Tıp raporu daha erken çıksaydı, DSS isimli sorumlu ilaçlama firması daha erkenden faaliyetlerine... faaliyetleri engellenebilir miydi bu ilaçlama firmasının?

Tüm bu sebeplerle, birden fazla insanın ölümüne sebep olmuş olan (olduğu düşünülen) bu firmanın, tüm sorumluların peşindeyiz. Şikayetimiz devam etmekte. Hukuki olarak Karan Yazıcı'nın ve Böcek ailesinin ölümüne sebep olanların, sorumlu kişi ve kurumların peşindeyiz, davanın takipçisiyiz. Cezalandırılana kadar da bırakmayacağız.'

Eylem Karaca'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
