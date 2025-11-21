Bir Zehirlenme Vakası da Gümüşhane'den Geldi: 29 Öğrenci Zehirlendi

Açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14’te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla taburcu edilirken, 6 öğrencinin müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı kaydedildi.