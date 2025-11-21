onedio
Bir Zehirlenme Vakası da Gümüşhane'den Geldi: 29 Öğrenci Zehirlendi

Bir Zehirlenme Vakası da Gümüşhane'den Geldi: 29 Öğrenci Zehirlendi

21.11.2025 - 20:35

Gümüşhane Valiliği, Kelkit Ünlüpınar Belde İmam Hatip Ortaokulu’ndan 29 öğrencinin “bulantı, kusma ve karın ağrısı” şikâyetleriyle hastaneye sevk edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Öğle yemeğinde yenen pide ve ayran sonrası öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

29 öğrenciden 23'ü taburcu edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 öğrenciden 23'ü taburcu edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14’te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla taburcu edilirken, 6 öğrencinin müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı kaydedildi.

