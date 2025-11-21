Grok'a Göre Elon Musk, LeBron'dan Fit, Da Vinci'den Zeki
Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zekâ sohbet botu Grok, son günlerde kullanıcılarına Musk’ı “herkesten daha zeki ve daha fit” gösteren yanıtlar vermesiyle gündeme oturdu. The Guardian’ın aktardığına göre bu ifadeleri içeren birçok paylaşım kısa sürede platformdan kaldırıldı ve botun tarafsızlığına ilişkin ciddi soru işaretleri oluştu.
X kullanıcıları, yaklaşık bir haftadır Grok’a hangi konuda karşılaştırma sorulursa sorulsun sonuçların çoğunlukla Musk’ı en üstün kişi olarak gösterdiğini fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Elon Musk, LeBron James'ten fiziksel zindelikte önde"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Elon Musk, Mike Tyson'ı yenebilir"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın