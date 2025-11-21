Grok'a Göre Elon Musk, LeBron'dan Fit, Da Vinci'den Zeki

Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zekâ sohbet botu Grok, son günlerde kullanıcılarına Musk’ı “herkesten daha zeki ve daha fit” gösteren yanıtlar vermesiyle gündeme oturdu. The Guardian’ın aktardığına göre bu ifadeleri içeren birçok paylaşım kısa sürede platformdan kaldırıldı ve botun tarafsızlığına ilişkin ciddi soru işaretleri oluştu.

X kullanıcıları, yaklaşık bir haftadır Grok’a hangi konuda karşılaştırma sorulursa sorulsun sonuçların çoğunlukla Musk’ı en üstün kişi olarak gösterdiğini fark etti.

Kaynak - Guardian