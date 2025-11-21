onedio
article/share
İstanbul’da 25 Kişi Lahmacun Yedikten Sonra Acile Koştu!

İstanbul’da 25 Kişi Lahmacun Yedikten Sonra Acile Koştu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
21.11.2025 - 20:00

Gıda zehirlenmesinin adresi bu kez İstanbul Şişli oldu. 25 kişi Şişli’de bir restorandan lahmacun siparişi verdi. Lahmacunu yedikten sonra 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Restoranda denetim yapan ekipler, yemeklerden numune aldı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri mühürlendi.

25 kişi lahmacun yedikten sonra zehirlendi.

İstanbul Şişli’de lahmacun siparişi veren 25 kişi, yemeği tükettikten sonra rahatsızlandı. 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şikayet üzerine Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde bulunan restorana ekipler sevk edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, restorandaki yemeklerden numune aldı.

Restoranın daha önce 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Restoranın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Ekipler bunun üzerine restoranı mühürledi. Öte yandan restoranın daha önce 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı. Son mühürlenmenin ise 5 Kasım’da yapıldığı öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden açıklama.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Güner, şunları dedi:

'İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir.

Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
