'Efsane Vali'nin Oğlu 45 Yıllık Emaneti Buldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
21.11.2025 - 18:45

Tokat’ta “Efsane Vali” olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının ilk makam aracını buldu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir mahalleye yaptığı ziyaret sırasında babasının 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını bulup satın aldı.

“Efsane Vali”nin oğlu, babasının makam aracını 45 yıl sonra buldu.

Recep Yazıcıoğlu, Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında Vali olarak görev yaptı. Yazıcıoğlu, kente gösterdiği hizmetlerle Tokatlıların kalbini kısa sürede kazandı ve kendisine “Efsane Vali”, “Süper Vali” denilmeye başlandı. “Efsane Vali”nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise şimdi Tokat Belediye Başkanı… 

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir mahalle ziyaretinde babasının 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını buldu. Aracı görünce hayrete düşen Yazıcıoğlu, babasının aracını satın aldı.

"Özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım."

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 'Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat’ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık' dedi.

Yazıcıoğlu, 'Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım' ifadelerini kullandı.

sinan kemal

Mehmet Kemal değil, Mahmut Kemal Yazıcıoğlu

Onur

İşini gerçekten iyi yapıyo bu adam. Genlerinde var