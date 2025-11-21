'Efsane Vali'nin Oğlu 45 Yıllık Emaneti Buldu!
Tokat’ta “Efsane Vali” olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının ilk makam aracını buldu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir mahalleye yaptığı ziyaret sırasında babasının 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını bulup satın aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Efsane Vali”nin oğlu, babasının makam aracını 45 yıl sonra buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Mehmet Kemal değil, Mahmut Kemal Yazıcıoğlu
İşini gerçekten iyi yapıyo bu adam. Genlerinde var