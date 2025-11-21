'Efsane Vali'nin Oğlu 45 Yıllık Emaneti Buldu!

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 'Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat’ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık' dedi.

Yazıcıoğlu, 'Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım' ifadelerini kullandı.