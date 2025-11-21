Anadolu'nun Ücra Bir Köyü Değil İstanbul'un Göbeği! Mandalar Otluyor, Organik Yaşıyorlar
Kalabalık, trafik, gürültü denilince akla ilk gelenlerden biri olan İstanbul’da köy yaşamını hiç merak ettiniz mi? Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi’de organik yaşam sürülüyor. Mandaların otladığı köyde çiftçilik, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetler sürülüyor. İstanbul’un en büyük köylerinden biri olan Pirinççi’de 3 bin 600 kişi yaşıyor. İşte İstanbul’un ortasında köy yaşamının hikayesi.
Pirinççi, İstanbul’un en büyük köylerinden biri. Mahallede 775 hane bulunuyor.
“Kimse İstanbul’un içinde böyle bir ortam olduğunu bilmiyor.”
