Anadolu'nun Ücra Bir Köyü Değil İstanbul'un Göbeği! Mandalar Otluyor, Organik Yaşıyorlar

Dilara Şimşek
21.11.2025 - 16:16

Kalabalık, trafik, gürültü denilince akla ilk gelenlerden biri olan İstanbul’da köy yaşamını hiç merak ettiniz mi? Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi’de organik yaşam sürülüyor. Mandaların otladığı köyde çiftçilik, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetler sürülüyor. İstanbul’un en büyük köylerinden biri olan Pirinççi’de 3 bin 600 kişi yaşıyor. İşte İstanbul’un ortasında köy yaşamının hikayesi.

Pirinççi, İstanbul’un en büyük köylerinden biri. Mahallede 775 hane bulunuyor.

İstanbul’a çok yakın olduğu için “Birinci Köy” diye kurulan bölge, Selanik’ten gelen göçmenlerin yerleşmesiyle dilden dile “Pirinççi” olarak değişti. Mahallenin bir bölümünde fabrikalar yer alırken, diğer bölümü mandalar, koyunlar, keçilerin otladığı meralardan oluşuyor. 

Mahallenin manda sütü, yoğurdu, kaymağı, keçi peyniri de en az ismi kadar ünlü.

Megakentin kalabalığından kaçmak isteyenler Pirinççi’yi piknik yapmak için tercih ediyor.

“Kimse İstanbul’un içinde böyle bir ortam olduğunu bilmiyor.”

Pirinççi’de yaşayan Ömer Satıcı, köyün mandıracılarından. 7 yaşından beri hayvancılık uğraşan Satıcı, hayvanlara bakacak eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Satıcı, “İstanbul'a çok yakınız ama çoğu kişi İstanbul'un içinde böyle bir ortam olduğunu bilmiyor. Eyüpsultan'ın bizim gibi 15-20 köyü bulunuyor. Köyümüzün insanı genellikle hayvancılık ve bahçecilikle uğraşıyor. Hayvancılık yapanlar olarak güne erken başlıyoruz, sabah 04.00-05.00 gibi mesaimiz başlar, akşam 21.00'de son buluyor” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
