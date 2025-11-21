Anadolu'nun Ücra Bir Köyü Değil İstanbul'un Göbeği! Mandalar Otluyor, Organik Yaşıyorlar

İstanbul’a çok yakın olduğu için “Birinci Köy” diye kurulan bölge, Selanik’ten gelen göçmenlerin yerleşmesiyle dilden dile “Pirinççi” olarak değişti. Mahallenin bir bölümünde fabrikalar yer alırken, diğer bölümü mandalar, koyunlar, keçilerin otladığı meralardan oluşuyor.

Mahallenin manda sütü, yoğurdu, kaymağı, keçi peyniri de en az ismi kadar ünlü.

Megakentin kalabalığından kaçmak isteyenler Pirinççi’yi piknik yapmak için tercih ediyor.