Bakanlık Duyurdu: İki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri paylaşıyor. Bu ürünlerin toplatılacağı ve satışının yasaklanacağı bilgileri sistem üzerinden açıklanıyor. Bakanlık, iki çocuk kıyafetinin toplatılacağını duyurdu. GÜBİS’te yapılan duyuruda iki kıyafetin çocukların kullanımı açısında risk teşkil edeceği belirtildi.
Çocuk kıyafeti piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı.
