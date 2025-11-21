onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Duyurdu: İki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor

Bakanlık Duyurdu: İki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 19:47

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri paylaşıyor. Bu ürünlerin toplatılacağı ve satışının yasaklanacağı bilgileri sistem üzerinden açıklanıyor. Bakanlık, iki çocuk kıyafetinin toplatılacağını duyurdu. GÜBİS’te yapılan duyuruda iki kıyafetin çocukların kullanımı açısında risk teşkil edeceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk kıyafeti piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı.

Çocuk kıyafeti piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde iki çocuk kıyafeti paylaşıldı. Fermuarlı çocuk üstü ve kız çocuk bikinisinin satışının yasaklanmasına karar verildi. Piyasadan toplatılmasına karar verilen iki ürünün güvensizlik nedeni de paylaşıldı. 

Çocuk üstüyle ilgili şu sonuç paylaşıldı:

'Küçük çocuk amacı ile giysiler şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir. Gerekliliğini sağlamadığı, bu nedenle küçük çocukların kullanımı açısından risk teşkil etmektedir.'

Bikini ile ilgili ise 'Halter boyun stilli giysilerde boyun ve boğaz bölgesinde serbest uç bulunmasına izin verilmez. İlgili üründe serbest uç mevcuttur' denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın