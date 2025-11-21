Bakanlık Duyurdu: İki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde iki çocuk kıyafeti paylaşıldı. Fermuarlı çocuk üstü ve kız çocuk bikinisinin satışının yasaklanmasına karar verildi. Piyasadan toplatılmasına karar verilen iki ürünün güvensizlik nedeni de paylaşıldı.

Çocuk üstüyle ilgili şu sonuç paylaşıldı:

'Küçük çocuk amacı ile giysiler şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir. Gerekliliğini sağlamadığı, bu nedenle küçük çocukların kullanımı açısından risk teşkil etmektedir.'

Bikini ile ilgili ise 'Halter boyun stilli giysilerde boyun ve boğaz bölgesinde serbest uç bulunmasına izin verilmez. İlgili üründe serbest uç mevcuttur' denildi.