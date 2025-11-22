SGK Uzmanı Emeklinin 2026 Maaşı İçin Net Rakam Verdi

2026'da yeni maaşların ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve emekliler maaşlarının yeni yılda nasıl zamlanacağını öğrenmek için uzman tahminlerine göz çevirdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin 2026 maaşı için net rakam verdi.

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

'Memursanız ya da memur emeklisiyseniz kök aylığınıza 1000 liralık artış olur. Örneğin bir memur 50 bin TL maaş alıyor. Önce zamla maaşı 51 bin liraya çıkaracaklar. Yüzde 20 zamla 61 bin 200 TL olacak.

Memurlardaki artış aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yaklaşık olarak yüzde13-14 zam alacak. En düşük emekli aylığına yansıtırlar büyük ihtimalle. '