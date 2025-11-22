onedio
SGK Uzmanı Emeklinin 2026 Maaşı İçin Net Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 15:40

Yeni yıl yaklaşırken ekonominin gündem maddesi maaşlara yapılacak zam olacak. Asgari ücret ve emekli zammının ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 'Emekli aylıkları ne kadar olacak?', 'Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?', 'En düşük emekli maaşı ne kadar?' olacak sorularının yanıtını araştırıyor. Asgari ücret için uzmanlar maksimum yüzde 25 zam oranında birleşirken en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube’da Şebnem Arda Boğa’nın yayınında emekli zammı tahminini açıkladı. Erdursun, 'Bunlar net rakam' dedi.

Emekli zammı 2026: Emekli maaşı kaç TL olacak?

2026'da yeni maaşların ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve emekliler maaşlarının yeni yılda nasıl zamlanacağını öğrenmek için uzman tahminlerine göz çevirdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin 2026 maaşı için net rakam verdi. 

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

'Memursanız ya da memur emeklisiyseniz kök aylığınıza 1000 liralık artış olur. Örneğin bir memur 50 bin TL maaş alıyor. Önce zamla maaşı 51 bin liraya çıkaracaklar. Yüzde 20 zamla 61 bin 200 TL olacak.

Memurlardaki artış aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yaklaşık olarak yüzde13-14 zam alacak. En düşük emekli aylığına yansıtırlar büyük ihtimalle. '

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığı için de net konuştu. Erdursun, 'En düşük emekli aylığına yüzde 16.67 zam yapılmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olmuştu. Yine bu mantıkla gidecekse en iyi ihtimalle 19 bin 200 lira olur en düşük emekli aylığı.

'En düşük emekli aylığı almıyorum' derseniz mevcut maaşınıza yüzde 13-14 zam koyarak hesaplama yapabilirsiniz. Bunlar net rakam, bunları görüyorum' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
