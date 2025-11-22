"Tüm Ezberler Bozulacak": İslam Memiş Kasım Sonunda Dünyada Yeni Sürecin Başlayacağını Duyurdu

Altın yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kasım ayının son haftasına dikkat çeken İslam Memiş, dünyada yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu. Memiş, 'Önümüzdeki hafta dünyada yeni bir süreç başlıyor. 2025’in en önemli haftası' dedi.

Mesaj dolu bir hafta olacağını ileri süren Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Tüm ezberler bozulacak. Mesaj dolu bir hafta olacak. Hem içerde hem dışarda. Tam bir kırılım noktası. Türkiye’nin 'Terörsüz Türkiye' hamlesi. Rusya-Ukrayna savaşı tamam mı, devam mı? Papa’nın Türkiye ziyareti...

Aylardır sabırsızlıkla beklediğim bir hafta

Çok ama çok heyecanlıyım.'