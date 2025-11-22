onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
"Tüm Ezberler Bozulacak": İslam Memiş Kasım Sonunda Dünyada Yeni Sürecin Başlayacağını Duyurdu

"Tüm Ezberler Bozulacak": İslam Memiş Kasım Sonunda Dünyada Yeni Sürecin Başlayacağını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 11:15

2026 yaklaşırken piyasalarda ne olacağı merak ediliyor. 2025 yılında altın, gümüş, dolar, euro, bitcoin tarihi zirvelerini gördü. Şimdi ise akıllarda 'Yeni rekor gelecek mi?' sorusu oluştu. Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kasım ayının son haftasına dikkat çeken İslam Memiş, 'Tüm ezberler bozulacak. Dünyada yeni süreç başlayacak' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş: "2025'in en önemli haftası. Dünyada yeni süreç başlayacak. Tüm ezberler bozulacak."

İslam Memiş: "2025'in en önemli haftası. Dünyada yeni süreç başlayacak. Tüm ezberler bozulacak."

Altın yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kasım ayının son haftasına dikkat çeken İslam Memiş, dünyada yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu. Memiş, 'Önümüzdeki hafta dünyada yeni bir süreç başlıyor. 2025’in en önemli haftası' dedi. 

Mesaj dolu bir hafta olacağını ileri süren Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Tüm ezberler bozulacak. Mesaj dolu bir hafta olacak. Hem içerde hem dışarda. Tam bir kırılım noktası. Türkiye’nin 'Terörsüz Türkiye' hamlesi. Rusya-Ukrayna savaşı tamam mı, devam mı? Papa’nın Türkiye ziyareti...

Aylardır sabırsızlıkla beklediğim bir hafta

Çok ama çok heyecanlıyım.'

İslam Memiş neden Kasım sonuna dikkat çekti?

İslam Memiş neden Kasım sonuna dikkat çekti?

İslam Memiş, daha önceki açıklamalarında Kasım ayının önemli bir ay olacağını vurgulamıştı. Kasımın son haftasında 'gerçek varlık' alınacağını söyleyen İslam Memiş, eldeki varlıkların Kasım ayına kadar tutulmasını söylemişti. 

X hesabından Kasım için önceki paylaşımlarını da paylaşan İslam Memiş, “Elinde altın ve gümüşü olan korkması. Kısa vadeli düşüş yönlü düzeltmesi bittikten sonra onlar tekrar sert yükselir. Ana trende odaklanın. Plana sadık kal, Kasım’a kadar bekliyorum. Kasım’da çok ilginç şeyler olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın