"Tüm Ezberler Bozulacak": İslam Memiş Kasım Sonunda Dünyada Yeni Sürecin Başlayacağını Duyurdu
2026 yaklaşırken piyasalarda ne olacağı merak ediliyor. 2025 yılında altın, gümüş, dolar, euro, bitcoin tarihi zirvelerini gördü. Şimdi ise akıllarda 'Yeni rekor gelecek mi?' sorusu oluştu. Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kasım ayının son haftasına dikkat çeken İslam Memiş, 'Tüm ezberler bozulacak. Dünyada yeni süreç başlayacak' ifadelerini kullandı.
İslam Memiş: "2025'in en önemli haftası. Dünyada yeni süreç başlayacak. Tüm ezberler bozulacak."
İslam Memiş neden Kasım sonuna dikkat çekti?
