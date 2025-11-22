onedio
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları Neden Düştü? Ekonomist Selçuk Geçer Altının 2026 Kaderini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
22.11.2025 - 10:29

Altın fiyatları günü gününe takip ediliyor. Elinde altın bulunan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar “Altın fiyatları”, “Gram altın”, “Altın ne kadar?” sorularının yanıtı için arama motorlarında araştırmasını sürdürüyor. 22 Kasım Cumartesi altın fiyatları ve altında son durum belli oldu. Ekonomist Selçuk Geçer ise YouTube hesabından altın fiyatları için kritik 2026 uyarısı yaptı. 

Kaynak

22 Kasım altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları risk ve belirsizlik nedeniyle her gün değişiklik gösteriyor. Geçen haftalarda yeni rekorları gören altın bu hafta düşüş eğilimindeydi. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. 22 Kasım Cumartesi günü de vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.551 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.363 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 18.726 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı 37.337 TL

Altın neden düştü?

ABD Merkez Bankası Fed’in faizde indirim yapacağına dair beklentiler, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları altının yönünü belirlerken uzmanlar bu düşüş ve yükselişleri 'manipülasyon piyasası' olarak nitelendiriyor.

Ekonomist Selçuk Geçer altının 2026 kaderini açıkladı.

YouTube hesabında paylaşımlarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, 2026 altın fiyatlarına dair tahminini açıkladı. Selçuk Geçer'e göre altın 2026 yılında da parlamaya devam edecek. Ünlü ekonomistin sözleri şöyle oldu:

'Ukrayna Rusya gerilimi büyük ihtimalle 2026 yılında daha pişerek karşımıza çıkacak. İsrali’in Filistin’le olan didişmesi devam edecek, görünen o. Bir yandan da hem Rusya hem Çin hem ABD arasındaki ticaret ve siyaset gerilimi artacak. Bir yandan da dünyada kutuplaşma artacak, yatırımcı bunu da görüyor. En önemlisi de Merkez Bankaları’nın tavrı. Merkez Bankaları’nın altına bu kadar yoğun şekilde yöneliyor olması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bana göre de 2026’da altın yıldız olmaya devam edecek. Altında şimdilik devam eden bu yatay hareketi çok fazla kaale almamanızı tavsiye ediyorum.'

Dilara Şimşek
