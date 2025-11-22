Altın Fiyatları Neden Düştü? Ekonomist Selçuk Geçer Altının 2026 Kaderini Açıkladı

YouTube hesabında paylaşımlarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, 2026 altın fiyatlarına dair tahminini açıkladı. Selçuk Geçer'e göre altın 2026 yılında da parlamaya devam edecek. Ünlü ekonomistin sözleri şöyle oldu:

'Ukrayna Rusya gerilimi büyük ihtimalle 2026 yılında daha pişerek karşımıza çıkacak. İsrali’in Filistin’le olan didişmesi devam edecek, görünen o. Bir yandan da hem Rusya hem Çin hem ABD arasındaki ticaret ve siyaset gerilimi artacak. Bir yandan da dünyada kutuplaşma artacak, yatırımcı bunu da görüyor. En önemlisi de Merkez Bankaları’nın tavrı. Merkez Bankaları’nın altına bu kadar yoğun şekilde yöneliyor olması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bana göre de 2026’da altın yıldız olmaya devam edecek. Altında şimdilik devam eden bu yatay hareketi çok fazla kaale almamanızı tavsiye ediyorum.'