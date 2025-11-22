onedio
MEB’den Yeni Hamle! Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda "Yeni Sınıf" Dönemi

Dilara Şimşek
22.11.2025 - 09:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin’de açıklamalarda bulundu. MEB olarak yaptıkları yenilikleri anlatan Tekin, 525 okulda yeni sınıflar oluşturduklarını dile getirerek 3 bini aşkın bilişim teknolojileri laboratuvarı da hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Tekin duyurdu: "525 okulda yenilikçi sınıf kuruldu."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Tekin, tüm illerde ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrenme yöntemleri ile dijital teknolojileri bir araya getirdiklerini belirtti. Yenilikçi öğrenme ortamlarının oluşturulduğunu söyleyen Tekin, 525 okulda yenilikçi sınıfların kurulduğunu dile getirdi. 

Tekin, 3 bin 480 okulda bilişim teknolojileri (BT) laboratuvarı kurduklarını vurgulayarak 2026’da 2 bin yeni BT laboratuvarının daha açılacağını kaydetti.

BYS sistemi ile anlık takip sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS) ile okul ve öğrencilere ilişkin verileri anlık olarak takip ettiklerini de anlattı. 2026 hedeflerini de anlatan Tekin, öğrencilerin nüfus verileri ve doğum oranları üzerinden çağ nüfusu projeksiyonları yaptıklarını söyledi.

Bozkurt

Bant daraltmak dışında bilişimle alakaları yok ama bilişim sınıfı açmışlar.

houseof

Kurdukları bilişim laboratuvarlarının muhtemelen hepsi de imam hatip ortaokul ve liselerindedir

Murat Akin

birisi yine bi akıl vermiş