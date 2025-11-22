MEB’den Yeni Hamle! Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda "Yeni Sınıf" Dönemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Tekin, tüm illerde ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrenme yöntemleri ile dijital teknolojileri bir araya getirdiklerini belirtti. Yenilikçi öğrenme ortamlarının oluşturulduğunu söyleyen Tekin, 525 okulda yenilikçi sınıfların kurulduğunu dile getirdi.

Tekin, 3 bin 480 okulda bilişim teknolojileri (BT) laboratuvarı kurduklarını vurgulayarak 2026’da 2 bin yeni BT laboratuvarının daha açılacağını kaydetti.