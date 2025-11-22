MEB’den Yeni Hamle! Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda "Yeni Sınıf" Dönemi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin’de açıklamalarda bulundu. MEB olarak yaptıkları yenilikleri anlatan Tekin, 525 okulda yeni sınıflar oluşturduklarını dile getirerek 3 bini aşkın bilişim teknolojileri laboratuvarı da hayata geçirdiklerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Tekin duyurdu: "525 okulda yenilikçi sınıf kuruldu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BYS sistemi ile anlık takip sağlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bant daraltmak dışında bilişimle alakaları yok ama bilişim sınıfı açmışlar.
Kurdukları bilişim laboratuvarlarının muhtemelen hepsi de imam hatip ortaokul ve liselerindedir
birisi yine bi akıl vermiş