Kredi Kartı Olanlar İçin Son Tarih 31 Aralık! Puanlarınız Yanabilir
Tüketici dernekleri, 31 Aralık’ta birçok sadakat kartında biriken para puanların bir bölümünün geçersiz hale geleceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, mağduriyet yaşanmaması için tüketicilerin kartlarındaki puanları kontrol edip yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarına göre kullanmalarının önemine dikkat çekti.
Puanlar sıfırlanabilir.
Bazı firmalar uyarı yapmazken bazı firmalarda tüketicilere puanları hatırlatılıyor.
Tüketicilerin puanlarını on yıl boyunca istedikleri zaman kullanabilecekleri öngörülüyor ancak uygulama farklı.
