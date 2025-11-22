Kredi Kartı Olanlar İçin Son Tarih 31 Aralık! Puanlarınız Yanabilir

Güllü, bazı şirketlerin yıl bitmeden müşterilerini para puanlarını kullanmaları için SMS ya da e-postayla bilgilendirdiğini ancak pek çok firmanın bu uyarıyı yapmadığını belirtti. Para puan ya da millerin silineceğine dair son dakika duyurularının hukuken geçerli olmadığını vurgulayan Güllü, Borçlar Kanunu’na göre tüketicinin kazanılmış haklarının 10 yıl boyunca geçerliliğini koruduğunu hatırlattı. Bir kampanyada puanların hangi tarihte sona ereceğinin açıkça belirtilmemiş olması halinde, yıl sonunda puanların tek taraflı olarak silinmesinin hukuki bir geçerliliği olmadığını söyleyen Güllü, böyle bir durumda tüketicinin hak kaybının kabul edilemeyeceğini ifade etti.