Kredi Kartı Olanlar İçin Son Tarih 31 Aralık! Puanlarınız Yanabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 23:02

Tüketici dernekleri, 31 Aralık’ta birçok sadakat kartında biriken para puanların bir bölümünün geçersiz hale geleceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, mağduriyet yaşanmaması için tüketicilerin kartlarındaki puanları kontrol edip yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarına göre kullanmalarının önemine dikkat çekti.

Puanlar sıfırlanabilir.

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının firmalar ve bankalar tarafından müşteriyi elde tutmak, alışveriş sıklığını artırmak ve hizmet kullanımını teşvik etmek amacıyla sunulduğunu hatırlattı. Marketten akaryakıta, giyimden ulaşıma kadar pek çok alanda indirim ve ödül avantajı sağlayan bu kartların cazip göründüğünü belirten Güllü, yıl sonunda bazı puanların sıfırlanması nedeniyle tüketicilerin farkında olmadan hak kaybı yaşayabildiğini vurguladı. Güllü, mağduriyet yaşanmaması için kartlardaki para puanların mutlaka kontrol edilmesi ve devretmeyen puanların yıl bitmeden kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bazı firmalar uyarı yapmazken bazı firmalarda tüketicilere puanları hatırlatılıyor.

Güllü, bazı şirketlerin yıl bitmeden müşterilerini para puanlarını kullanmaları için SMS ya da e-postayla bilgilendirdiğini ancak pek çok firmanın bu uyarıyı yapmadığını belirtti. Para puan ya da millerin silineceğine dair son dakika duyurularının hukuken geçerli olmadığını vurgulayan Güllü, Borçlar Kanunu’na göre tüketicinin kazanılmış haklarının 10 yıl boyunca geçerliliğini koruduğunu hatırlattı. Bir kampanyada puanların hangi tarihte sona ereceğinin açıkça belirtilmemiş olması halinde, yıl sonunda puanların tek taraflı olarak silinmesinin hukuki bir geçerliliği olmadığını söyleyen Güllü, böyle bir durumda tüketicinin hak kaybının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Tüketicilerin puanlarını on yıl boyunca istedikleri zaman kullanabilecekleri öngörülüyor ancak uygulama farklı.

Güllü, yıl sonu yaklaşırken sadakat kartlarında biriken para puanların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak tüketicilere puanlarını zamanında kullanma çağrısı yaptı. Banka ve şirket kartlarında biriken para puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu hatırlatan Güllü, bu puanların silinmesinin hukuken geçersiz olduğunu belirtti. Tüketicilerin bu haklarını 10 yıl boyunca kullanabileceğini söyleyen Güllü, bilgilendirme yapılmadan silinen puanlar için 2025 yılı itibarıyla 149 bin liraya kadar olan tutarlar konusunda tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapılabileceğini ifade etti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
