Telefonlarımızı %100 Şarj Etmeli miyiz? Uzmanlardan Farklı Görüşler Var

Griffith, kendi telefonunu her gece %100 şarj ettiğini ve bunun gün içinde pilin daha uzun dayanmasını sağladığını belirtiyor. Ancak her iki uzman da ısınma ve düşük kaliteli şarj cihazlarının risklerine dikkat çekiyor.

Telefonu şarj ederken cihazı serin tutmak, yastığın altına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamak önemli. Güvenilir bir şarj cihazı kullanmak da lityum hareketini ve şarj hızını etkilediği için kritik; arızalı cihazlar güvenlik sorunları veya pilin bozulmasına yol açabiliyor.

Ara sıra %100 şarj yapmak güvenli kabul edilirken, sürekli aşırı şarj pilin ömrünü kısaltır. Modern telefonlar, pil ömrünü korumak için optimize edilmiş şarj seçenekleri sunuyor; kullanım kolaylığı ile aşırı şarjdan kaçınmayı dengelemek en iyi yaklaşım olarak öneriliyor.