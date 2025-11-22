onedio
Telefonlarımızı %100 Şarj Etmeli miyiz? Uzmanlardan Farklı Görüşler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 21:17

Çoğumuz telefonlarımızın şarj alışkanlıklarını pek sorgulamıyoruz. Kimileri pil tamamen bitene kadar beklerken, bazıları her gece telefonu şarja takıyor. Ancak uzmanlar, şarj etme biçimimizin pil ömrünü doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Telefonu %100 şarj etmenin pil veya cihaz için zararlı olabileceği yaygın bir inanış. Pek çok kişi, tamamen dolu bir pilin aşırı yüklenebileceğini veya telefonun uzun süre prize bağlı kalmasının aşırı ısınmaya, hatta nadir de olsa yangına yol açabileceğini düşünüyor. Bu kaygılar, elektrik akışının bir bardağı dolduran su gibi görüldüğü ve bazı cihazların aşırı ısındığına dair raporlara dayanıyor.

%20-%80 aralığı detayı...

Avustralya Central Queensland Üniversitesi’nden Ritesh Chugh, telefon pillerini tamamen şarj etmenin tamamen yanlış bir efsane olmadığını belirtiyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Kent Griffith ise telefon pillerinin lityum iyon teknolojisiyle çalıştığını, şarj ve deşarj sürecinde lityumun katot ve anotta hareket ettiğini açıklıyor. Hiçbir pil lityumu tamamen boşaltmadığı için %100 şarj, lityumun tamamının boşalması anlamına gelmiyor. Bu efsane, eski nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit pillerin “hafıza etkisi”nden kaynaklanıyor. Modern lityum iyon piller ise düzenli olarak %20–80 aralığında şarj edildiğinde en iyi performansı veriyor; örneğin iPhone’lar da yüzde 80’in üzerine şarjı geciktiren sistem kullanıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Griffith, kendi telefonunu her gece %100 şarj ettiğini ve bunun gün içinde pilin daha uzun dayanmasını sağladığını belirtiyor. Ancak her iki uzman da ısınma ve düşük kaliteli şarj cihazlarının risklerine dikkat çekiyor.

Telefonu şarj ederken cihazı serin tutmak, yastığın altına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamak önemli. Güvenilir bir şarj cihazı kullanmak da lityum hareketini ve şarj hızını etkilediği için kritik; arızalı cihazlar güvenlik sorunları veya pilin bozulmasına yol açabiliyor.

Ara sıra %100 şarj yapmak güvenli kabul edilirken, sürekli aşırı şarj pilin ömrünü kısaltır. Modern telefonlar, pil ömrünü korumak için optimize edilmiş şarj seçenekleri sunuyor; kullanım kolaylığı ile aşırı şarjdan kaçınmayı dengelemek en iyi yaklaşım olarak öneriliyor.

