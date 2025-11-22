İki Şehirde 173 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Son günlerde zehirlenme vakaları artmaya devam ediyor. Bu akşam gelen haberlere göre iki şehirde toplam 173 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adıyaman’da ise yurtta kalan 50 öğrenci benzer şüpheyle hastaneye sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceza İnfaz Kurumu ve KYK'dan art arda zehirlenme vakaları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konserve balık ve tavuk zehirlenmeye sebep oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın