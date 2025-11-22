İki Şehirde 173 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ferizli’deki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinde dağıtılan konserve balık sonrası 123 hükümlü kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı akşam Adıyaman’ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda akşam yemeğinde tavuk yiyen bazı öğrenciler de karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de öğrencileri hastanede ziyaret etti.