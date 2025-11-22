onedio
article/comments
İki Şehirde 173 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
22.11.2025 - 22:00

Son günlerde zehirlenme vakaları artmaya devam ediyor. Bu akşam gelen haberlere göre iki şehirde toplam 173 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adıyaman’da ise yurtta kalan 50 öğrenci benzer şüpheyle hastaneye sevk edildi.

Ceza İnfaz Kurumu ve KYK'dan art arda zehirlenme vakaları açıklandı.

Sakarya ve Adıyaman’da yaşanan zehirlenme vakalarında toplam 173 kişi hastaneye kaldırıldı. Ferizli’deki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 123 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. Adıyaman’ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 öğrenci ise yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Konserve balık ve tavuk zehirlenmeye sebep oldu.

Ferizli’deki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinde dağıtılan konserve balık sonrası 123 hükümlü kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı akşam Adıyaman’ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda akşam yemeğinde tavuk yiyen bazı öğrenciler de karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de öğrencileri hastanede ziyaret etti.

