onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa Tarihi Hezimet Sonrası "Toksik Biriyim" Dedi

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa Tarihi Hezimet Sonrası "Toksik Biriyim" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 20:41

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, futbol dünyasında nadir görülen türden bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Salı günü ABD karşısında 5-1’lik ağır bir yenilgi alan Bielsa, istifa çağrılarının hedefi olmasına rağmen Montevideo’da tam 105 dakika boyunca eleştirilere cevap verdi ve kişiliğine dair şimdiye kadar nadiren konuştu.

Bielsa, yaşadıklarından örnekler vererek kendi davranışlarını değerlendirdi ve “toksik biriyim” itirafında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bielsa hayatına dair detayları tarihi hezimetten sonra basın mensuplarıyla paylaştı.

Bielsa hayatına dair detayları tarihi hezimetten sonra basın mensuplarıyla paylaştı.

Deneyimli teknik adam, oyuncuların kendisine olan güvenini yitirdiği yönündeki iddialara sert yanıt verdi:

“Ben gerilim yaratan biriyim. Ortama gerginlik taşırım, bu yüzden genellikle geri planda kalırım. Toksik bir yapım var… Açıkçası toksik biriyim. Benimle ilişki kurmak insanı zorlayabilir. Hatalarla uğraşırım, sürekli talepkâr olurum, asla tatmin olmam. Biriyle yemek yerken bile gazete okurum; konuşup dikkatim dağılmasın isterim. Keyif için değil, bu benim karmam.”

“Utangacım, takıntılıyım, robotiğim"

“Utangacım, takıntılıyım, robotiğim"

Bielsa, tüm bu özelliklerinin “kaybetme korkusundan” kaynaklandığını belirtti. Kendini tanımlarken duygusal bir tonda konuşan 70 yaşındaki teknik adam, “Utangacım, takıntılıyım, robotiğim. Dağınıklıktan nefret ederim. Bunlar benim kusurlarım. Rahat, sıcak davranmakta zorlanıyorum” dedi. Ancak hemen ardından, duygusuz futbol oynanamayacağını vurguladı: “Duygu, erdemin gelişmesini sağlayan en güçlü etkidir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın