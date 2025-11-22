Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa Tarihi Hezimet Sonrası "Toksik Biriyim" Dedi
Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, futbol dünyasında nadir görülen türden bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Salı günü ABD karşısında 5-1’lik ağır bir yenilgi alan Bielsa, istifa çağrılarının hedefi olmasına rağmen Montevideo’da tam 105 dakika boyunca eleştirilere cevap verdi ve kişiliğine dair şimdiye kadar nadiren konuştu.
Bielsa, yaşadıklarından örnekler vererek kendi davranışlarını değerlendirdi ve “toksik biriyim” itirafında bulundu.
Bielsa hayatına dair detayları tarihi hezimetten sonra basın mensuplarıyla paylaştı.
“Utangacım, takıntılıyım, robotiğim"
