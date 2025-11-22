Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa Tarihi Hezimet Sonrası "Toksik Biriyim" Dedi

Bielsa, tüm bu özelliklerinin “kaybetme korkusundan” kaynaklandığını belirtti. Kendini tanımlarken duygusal bir tonda konuşan 70 yaşındaki teknik adam, “Utangacım, takıntılıyım, robotiğim. Dağınıklıktan nefret ederim. Bunlar benim kusurlarım. Rahat, sıcak davranmakta zorlanıyorum” dedi. Ancak hemen ardından, duygusuz futbol oynanamayacağını vurguladı: “Duygu, erdemin gelişmesini sağlayan en güçlü etkidir.”