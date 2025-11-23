onedio
Kimlik ve Ehliyet Birleştirmeye İlgi Artıyor: Nüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz Olarak Yapılıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 09:24

Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirme işlemi ilk olarak 2020 yılında yürürlüğe alınmıştı. Eski tip ehliyetleri yenileme döneminin son ermesiyle birlikte vatandaşların kimlik kartı ve ehliyet birleştirme işlemine ilgisinin arttığı iddia edildi. Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan makineler sayesinde ücretsiz olarak 5 dakikada yapılabiliyor.

Kaynak: Sözcü

Eski tip ehliyet yenileme işlemi 31 Ekim’de resmen sona ermişti. Birçok kez uzatılan ehliyet yenileme son günü artık uzatılmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre vatandaşların 2020’den beri yürülükte olan kimlik ve ehliyet birleştirme işlemine ilgisinde artış yaşanıyor.

Kimlik kartı ile ehliyetin aynı kartta birleştirmesi işlemi nüfus müdürlüklerinde bulunan makineler sayesinde kolay şekilde yapılabiliyor. Çipli kimlik kartına ehliyetin tanımlanması için herhangi bir ekstra ücret de talep edilmiyor.

Ehliyetlerini kimlik kartlarına tanımlayan sürücüler yanlarında ekstra ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtuluyor. Eski tip ehliyetlerin kimlik kartına tanımlanması ise yapılamıyor.

1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip ehliyeti ile trafiğe çıkışı kısıtlanan sürücülerin, sürücü belgelerini mevcut kimlik kartlarına tanımlamak istemeleri halinde ilk olarak yeni tip ehliyet başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

