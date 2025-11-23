Kimlik ve Ehliyet Birleştirmeye İlgi Artıyor: Nüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz Olarak Yapılıyor
Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirme işlemi ilk olarak 2020 yılında yürürlüğe alınmıştı. Eski tip ehliyetleri yenileme döneminin son ermesiyle birlikte vatandaşların kimlik kartı ve ehliyet birleştirme işlemine ilgisinin arttığı iddia edildi. Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan makineler sayesinde ücretsiz olarak 5 dakikada yapılabiliyor.
Kaynak: Sözcü
Eski tip ehliyet yenileme işlemi 31 Ekim’de resmen sona ermişti. Birçok kez uzatılan ehliyet yenileme son günü artık uzatılmıştı.
