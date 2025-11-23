Kimlik ve Ehliyet Birleştirmeye İlgi Artıyor: Nüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz Olarak Yapılıyor

Sözcü’de yer alan habere göre vatandaşların 2020’den beri yürülükte olan kimlik ve ehliyet birleştirme işlemine ilgisinde artış yaşanıyor.

Kimlik kartı ile ehliyetin aynı kartta birleştirmesi işlemi nüfus müdürlüklerinde bulunan makineler sayesinde kolay şekilde yapılabiliyor. Çipli kimlik kartına ehliyetin tanımlanması için herhangi bir ekstra ücret de talep edilmiyor.

Ehliyetlerini kimlik kartlarına tanımlayan sürücüler yanlarında ekstra ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtuluyor. Eski tip ehliyetlerin kimlik kartına tanımlanması ise yapılamıyor.

1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip ehliyeti ile trafiğe çıkışı kısıtlanan sürücülerin, sürücü belgelerini mevcut kimlik kartlarına tanımlamak istemeleri halinde ilk olarak yeni tip ehliyet başvurusunda bulunmaları gerekiyor.