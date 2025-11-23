onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
23 Kasım Pazar Hava Durumu: Batıda Yağışlar Geri Dönüyor

23 Kasım Pazar Hava Durumu: Batıda Yağışlar Geri Dönüyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporuna göre yağışlar yurdun batı bölgesinde yeniden etkili olmaya başlayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı hava yarın (24 Kasım) yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yaz aylarındaki kuraklık sürüyor. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala yurtta birçok ilde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyrediyor.

Türkiye’de yaz aylarındaki kuraklık sürüyor. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala yurtta birçok ilde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji’nin son hava durumu tahmin raporuna göre yağışlar bugün yurdun batı bölgelerinde etkili olacak. Marmara Bölgesi’nin tamamında ve Kıyı Ege’de beklenen yağışlar, yarın ise yurt geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuvvetli olacak yağışlarla ilgili vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

23 Kasım Pazar Hava Durumu👇

23 Kasım Pazar Hava Durumu👇

24 Kasım Pazartesi Hava Durumu👇

24 Kasım Pazartesi Hava Durumu👇

25 Kasım Salı Hava Durumu👇

25 Kasım Salı Hava Durumu👇

26 Kasım Çarşamba Hava Durumu👇

26 Kasım Çarşamba Hava Durumu👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Kasım Perşembe Hava Durumu👇

27 Kasım Perşembe Hava Durumu👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın