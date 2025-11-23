23 Kasım Pazar Hava Durumu: Batıda Yağışlar Geri Dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporuna göre yağışlar yurdun batı bölgesinde yeniden etkili olmaya başlayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı hava yarın (24 Kasım) yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.
Türkiye’de yaz aylarındaki kuraklık sürüyor. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala yurtta birçok ilde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyrediyor.
23 Kasım Pazar Hava Durumu👇
24 Kasım Pazartesi Hava Durumu👇
25 Kasım Salı Hava Durumu👇
26 Kasım Çarşamba Hava Durumu👇
27 Kasım Perşembe Hava Durumu👇
