İstanbul’un Merkezi Kayıyor: Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne İlgi Yoğun

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, sektör temsilcileri yıl sonunda yıllık 1,5 milyon adetlik sayının geçileceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar, sıfır daire satışlarındaki artışa dikkat çekerek, “Ülkemizde yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar gitgide artıyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor. Eski evini satıp, üzerine bir miktar kredi kullananlar, yeni ve güvenilir dairelere geçiyor” dedi.