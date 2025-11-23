onedio
İstanbul’un Merkezi Kayıyor: Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne İlgi Yoğun

İstanbul’un Merkezi Kayıyor: Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne İlgi Yoğun

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 08:48

İstanbul'da hem deprem korkusu hem de evlerin değerlerinin yükseleceği beklentisi nedeniyle vatandaşların yoğun olarak Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü ilçelerinden ev almaya çalıştığı iddia edildi. TÜİK verilerine göre İstanbul'un görece yeni ilçelerinde yeni yapılan evlerin satışları artıyor. 

TÜİK, ekim ayı konut satış oranlarını açıkladı. 2025’i en yüksek konut satışının yapıldığı ayda toplam 164 bin 306 konut el değiştirdi.

TÜİK, ekim ayı konut satış oranlarını açıkladı. 2025'i en yüksek konut satışının yapıldığı ayda toplam 164 bin 306 konut el değiştirdi.

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, sektör temsilcileri yıl sonunda yıllık 1,5 milyon adetlik sayının geçileceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar, sıfır daire satışlarındaki artışa dikkat çekerek, “Ülkemizde yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar gitgide artıyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor. Eski evini satıp, üzerine bir miktar kredi kullananlar, yeni ve güvenilir dairelere geçiyor” dedi.

Yeni evlere yönelimin tek sebebi deprem korkusu değil.

Yeni evlere yönelimin tek sebebi deprem korkusu değil.

Yeni konutlara yönelik ilginin bir diğer sebebi de yüksek değer artışı (prim) potansiyeli olarak gösteriliyor. İnşaat kalitesi yüksek, modern donanımlara sahip, enerji verimli ve sosyal tesisleri güçlü projeler hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların talebini çekiyor.

Merkez Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi ilçelerden Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne kayıyor.

Merkez Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi ilçelerden Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü'ne kayıyor.

Uzmanlar, İstanbul’un gayrimenkul tercih haritasında son yıllarda belirgin bir kayma yaşandığını vurgulayarak özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi şehrin merkezî ve köklü semtlerinde yer alan 30–40 yaşındaki dairelerini satarak, yerine Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü gibi yeni yerleşim bölgelerinden sıfır daire alanların sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtiyor.

