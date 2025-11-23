İstanbul’un Merkezi Kayıyor: Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne İlgi Yoğun
İstanbul’da hem deprem korkusu hem de evlerin değerlerinin yükseleceği beklentisi nedeniyle vatandaşların yoğun olarak Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü ilçelerinden ev almaya çalıştığı iddia edildi. TÜİK verilerine göre İstanbul’un görece yeni ilçelerinde yeni yapılan evlerin satışları artıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TÜİK, ekim ayı konut satış oranlarını açıkladı. 2025’i en yüksek konut satışının yapıldığı ayda toplam 164 bin 306 konut el değiştirdi.
Yeni evlere yönelimin tek sebebi deprem korkusu değil.
Merkez Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi ilçelerden Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü’ne kayıyor.
