article/comments
article/share
KAP’a Açıklama Yapıldı: Arçelik Tayland'da Bulunan Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 13:25

Koç Holding’in en değerli firmalarından biri olan Arçelik, Tayland’daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Arçelik’ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tayland’ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinin 1 Aralık 2025 itibarıyla tüm faaliyetlerini sonlandırcağı duyuruldu.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Arçelik, Asya’ya yaptığı açılım kapsamında Tayland’da buzdolabı üretim tesisi kurmuştu.

Arçelik, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland’ın Rayong bölgesindeki fabrikasını kapatma kararı aldı. Fabrikadaki üretimin diğer tesislere kaydırılacağı belirtilirken, bu kapanışın toplam üretim hacmi ve satışlar üzerinde öngörülmeyen bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini açıklandı.

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde çalışan 411 kişinin iş akitleri feshedilecek. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.

Arçelik tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde;

'Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır.'

