KAP’a Açıklama Yapıldı: Arçelik Tayland'da Bulunan Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

Arçelik, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland’ın Rayong bölgesindeki fabrikasını kapatma kararı aldı. Fabrikadaki üretimin diğer tesislere kaydırılacağı belirtilirken, bu kapanışın toplam üretim hacmi ve satışlar üzerinde öngörülmeyen bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini açıklandı.

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde çalışan 411 kişinin iş akitleri feshedilecek. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.