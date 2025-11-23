KAP’a Açıklama Yapıldı: Arçelik Tayland'da Bulunan Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı
Koç Holding’in en değerli firmalarından biri olan Arçelik, Tayland’daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Arçelik’ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tayland’ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinin 1 Aralık 2025 itibarıyla tüm faaliyetlerini sonlandırcağı duyuruldu.
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Arçelik, Asya’ya yaptığı açılım kapsamında Tayland’da buzdolabı üretim tesisi kurmuştu.
Arçelik tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde;
