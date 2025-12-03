39 Yıl Sonra Türkiye’de Üretimini Durdurdu: Ünlü Çay Markası Türkiye’de Kalmaya Devam Edecek

1988 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde kurulan Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş., Gür ve Öztürk aileleri tarafından temelleri atılan bir aile şirketi olarak faaliyete başladı.

Kurucuları arasında iş insanları Necmettin Gür, Haşim Öztürk ve Talip Öztürk bulunan şirket, ilk yıllarında yalnızca 400 ton/yıl siyah çay üretimi yaparken, zaman içinde büyüyerek 2 bin 500 ton/yıl kapasiteye ulaştı.

Toplamda şirketin yıllık siyah çay üretimi 7 bin 500 ton seviyesinde bulunuyor.

Öz-Gür Çay, bugün hem yerel üretim hem de ithalatla sağladığı çayları “Öz-Gür”, “Kuşlu” ve “Efe” markaları altında piyasaya sunuyor. Ayrıca özel markalı üretim ve paketleme hizmetiyle perakende zincirlerine de tedarik sağlıyor.

Lipton’un Rize’deki iki yaş çay işleme tesisini satın almasıyla birlikte Öz-Gür Çay, pazardaki hacmini artıran bir adım atmış oldu.