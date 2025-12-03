39 Yıl Sonra Türkiye’de Üretimini Durdurdu: Ünlü Çay Markası Türkiye’de Kalmaya Devam Edecek
İngiliz merkezli dünyanın en büyük çay firmalarından biri olan Lipton, Türkiye’nin Rize ilçesinde bulunan 2 çay üretim tesisini resmen Öz-Gür Çay A.Ş’ye devretti. 39 yıldır sürdürdüğü Türkiye’deki çay üretim faaliyetine son veren firma, Sakarya’da bulunan fabrikasında paketleme faaliyetlerine devam edecek.
Kaynak: Euronews
Lipton’dan geçtiğimiz eylül ayında yapılan açıklamada, Rize’de bulunan iki çay üretim tesisinin satışı için Öz-Gür Çay A.Ş ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Lipton Türkiye’de kalmaya devam edecek.
Öz-Gür Çay kimin? Şirketin sahipleri kim?
