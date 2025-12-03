onedio
39 Yıl Sonra Türkiye'de Üretimini Durdurdu: Ünlü Çay Markası Türkiye'de Kalmaya Devam Edecek

39 Yıl Sonra Türkiye’de Üretimini Durdurdu: Ünlü Çay Markası Türkiye’de Kalmaya Devam Edecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 14:26

İngiliz merkezli dünyanın en büyük çay firmalarından biri olan Lipton, Türkiye’nin Rize ilçesinde bulunan 2 çay üretim tesisini resmen Öz-Gür Çay A.Ş’ye devretti. 39 yıldır sürdürdüğü Türkiye’deki çay üretim faaliyetine son veren firma, Sakarya’da bulunan fabrikasında paketleme faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: Euronews

Lipton’dan geçtiğimiz eylül ayında yapılan açıklamada, Rize’de bulunan iki çay üretim tesisinin satışı için Öz-Gür Çay A.Ş ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Lipton’dan geçtiğimiz eylül ayında yapılan açıklamada, Rize’de bulunan iki çay üretim tesisinin satışı için Öz-Gür Çay A.Ş ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Euronews’in aktardığına göre, iki firma arasında yapılan satış anlaşmasına Rekabet Kurulu’ndan da onay çıkınca satış resmileşti. İngiliz merkezli Lipton, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki çay üretim tesisini resmi olarak Öz-Gür Çay A.Ş firmasına devretmiş oldu.

Lipton böylece Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü çay üretim işinden çekilmiş oldu.

Lipton Türkiye'de kalmaya devam edecek.

Lipton Türkiye’de kalmaya devam edecek.

Çay üretim tesislerini satan Lipton Türkiye’deki faaliyetlerine Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi ile paketleme yaparak devam edecek.

Lipton’un 2025 yılında Sakarya’da yaklaşık 30 milyon euro yatırımla açtığı fabrikada inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisinde faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda Hollanda merkezli DE Peet’s’e bağlı Ofçay da Efor Çay’a satılmıştı.

Öz-Gür Çay kimin? Şirketin sahipleri kim?

Öz-Gür Çay kimin? Şirketin sahipleri kim?

1988 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde kurulan Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş., Gür ve Öztürk aileleri tarafından temelleri atılan bir aile şirketi olarak faaliyete başladı.

Kurucuları arasında iş insanları Necmettin Gür, Haşim Öztürk ve Talip Öztürk bulunan şirket, ilk yıllarında yalnızca 400 ton/yıl siyah çay üretimi yaparken, zaman içinde büyüyerek 2 bin 500 ton/yıl kapasiteye ulaştı.

Toplamda şirketin yıllık siyah çay üretimi 7 bin 500 ton seviyesinde bulunuyor.

Öz-Gür Çay, bugün hem yerel üretim hem de ithalatla sağladığı çayları “Öz-Gür”, “Kuşlu” ve “Efe” markaları altında piyasaya sunuyor. Ayrıca özel markalı üretim ve paketleme hizmetiyle perakende zincirlerine de tedarik sağlıyor.

Lipton’un Rize’deki iki yaş çay işleme tesisini satın almasıyla birlikte Öz-Gür Çay, pazardaki hacmini artıran bir adım atmış oldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
