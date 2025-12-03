Ünlü Mücevher Markası İflas Başvurusu Yaptı: Borcu 1 Milyar Dolara Yaklaştı

Ege Alternatif’in aktardığına göre, dolandırıcılık suçlamaları sonrasında satışları iyice düşen ve darboğaza giren şirket iflas sürecini başlatmak için mahkemeye başvurdu.

Şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise 500 milyon ila 1 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Birçok mağazasını kapatma kararı alan şirkete geçici CEO olarak atanan Josh Gaynor, “Sadık çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluluğumuza verdikleri sürekli destek için minnettarız. Tatil sezonuna yaklaşırken, müşterilerimize özel ve zamansız tasarımlar sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.