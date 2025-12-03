Ünlü Mücevher Markası İflas Başvurusu Yaptı: Borcu 1 Milyar Dolara Yaklaştı
ABD’nin en ünlü mücevher firmalarından biri olan Lugano Diamonds & Jewelry iflas kararı için mahkemeye başvurdu. Şirketin kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamaları sonrasında mali açıdan darboğaza giren firma, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne resmi başvuru yaptı. Lugano Diamonds & Jewelry şirketinin toplam borcunun 1 milyar doları bulabileceği iddia edildi.
ABD merkezli Lugano Diamonds & Jewelry isimli şirketin kurucusu Moti Ferder, üçüncü kişilere yaptığı satışları firma hesaplarında göstermemekle suçlandı.
