Ünlü Mücevher Markası İflas Başvurusu Yaptı: Borcu 1 Milyar Dolara Yaklaştı

Ekonomi
İsmail Kahraman
03.12.2025 - 12:15

ABD’nin en ünlü mücevher firmalarından biri olan Lugano Diamonds & Jewelry iflas kararı için mahkemeye başvurdu. Şirketin kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamaları sonrasında mali açıdan darboğaza giren firma, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne resmi başvuru yaptı. Lugano Diamonds & Jewelry şirketinin toplam borcunun 1 milyar doları bulabileceği iddia edildi.

Kaynak: Ege Alternatif

ABD merkezli Lugano Diamonds & Jewelry isimli şirketin kurucusu Moti Ferder, üçüncü kişilere yaptığı satışları firma hesaplarında göstermemekle suçlandı.

Ege Alternatif’in aktardığına göre, dolandırıcılık suçlamaları sonrasında satışları iyice düşen ve darboğaza giren şirket iflas sürecini başlatmak için mahkemeye başvurdu.

Şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise 500 milyon ila 1 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. 

Birçok mağazasını kapatma kararı alan şirkete geçici CEO olarak atanan Josh Gaynor, “Sadık çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluluğumuza verdikleri sürekli destek için minnettarız. Tatil sezonuna yaklaşırken, müşterilerimize özel ve zamansız tasarımlar sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
