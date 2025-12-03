onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kasım Enflasyonu Açıklandı, Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Kasım Enflasyonu Açıklandı, Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 03.12.2025 - 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklandı. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını aylık yüzde 0,87 yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin Aralık ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla aralık ayı kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla aralık ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'e göre kasım enflasyonu yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35,91 olarak gerçekleşti. 

Kasım ayı kira artış oranı nasıl belirlendi? Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 35,91 seviyesini aşamayacak. İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın