Kasım Enflasyonu Açıklandı, Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklandı. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını aylık yüzde 0,87 yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin Aralık ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.