TÜİK, Kasım Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

TÜİK, Kasım Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 03.12.2025 - 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olurken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz ay açıklanan Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı. 

DETAYLAR GELECEK…

Ali Can YAYCILI
