İtalya Başbakanı Meloni Merkez Bankası Rezervlerindeki Altınlara Kafayı Taktı

285 milyar euroluk değeriyle dünyanın en büyük dördüncü altın rezervi olan bu dev kaynak ülkenin gündemini şu sıralar meşgul ediyor. Meloni'ye bağlı senatörler bu rezervlerin 'halkın emeğinin ürünü' olduğunu ve mülkiyetin tescilinin bir prensip meselesi olduğunu savunuyor. Amaçlarının gelecekte altınla ilgili alınacak 'yanlış kararları engellemek' olduğunu belirten senatörler ise gelecekteki satışların yolunun yapılacağı iddialarını reddediyor.