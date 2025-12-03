onedio
İtalya Başbakanı Meloni Merkez Bankası Rezervlerindeki Altınlara Kafayı Taktı

İtalya Başbakanı Meloni Merkez Bankası Rezervlerindeki Altınlara Kafayı Taktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
03.12.2025 - 13:58

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin koalisyonunun yasa girişimiyle, ülkenin devasa altın rezervlerinin mülkiyetinin Merkez Bankası'ndan alıp 'halkın mülkiyeti' olarak tanınmasını amaçlıyor. Ancak bu girişim hükümetin bütçe açığını kapatmak için rezervleri satma niyetinde olduğu söylentilerine yol açtı, Merkez Bankası ve muhalefet cephesi sert tepki gösterdi.

İtalya Merkez Bankası (Banca d'Italia) kasasında 2.452 ton altın rezervi mevcut.

285 milyar euroluk değeriyle dünyanın en büyük dördüncü altın rezervi olan bu dev kaynak ülkenin gündemini şu sıralar meşgul ediyor. Meloni'ye bağlı senatörler bu rezervlerin 'halkın emeğinin ürünü' olduğunu ve mülkiyetin tescilinin bir prensip meselesi olduğunu savunuyor. Amaçlarının gelecekte altınla ilgili alınacak 'yanlış kararları engellemek' olduğunu belirten senatörler ise gelecekteki satışların yolunun yapılacağı iddialarını reddediyor.

Ancak muhalifler ve Merkez Bankası yönetimi bu girişime tepkili.

Banca d'Italia ise rezervlerin resmi döviz rezervleri kapsamında olduğunu ve 'İtalya finans sisteminin ve Euro'nun istikrarına güven artırdığını' belirterek altının kamu fonksiyonlarını yerine getirmede bir güvence olduğunu vurguluyor. Banka, rezervlerin kontrolünün kendisinde kalması gerektiğini savunuyor. Eski Merkez Bankası Başkanı ise bunun 'Paramız kalmadı' mesajı olacağını vurguladı. 

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, hükümetten Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İtalya Merkez Bankası'ndan resmi görüş alması bekleniyor.

Oğuzhan Kaya
