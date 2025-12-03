İtalya Başbakanı Meloni Merkez Bankası Rezervlerindeki Altınlara Kafayı Taktı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin koalisyonunun yasa girişimiyle, ülkenin devasa altın rezervlerinin mülkiyetinin Merkez Bankası'ndan alıp 'halkın mülkiyeti' olarak tanınmasını amaçlıyor. Ancak bu girişim hükümetin bütçe açığını kapatmak için rezervleri satma niyetinde olduğu söylentilerine yol açtı, Merkez Bankası ve muhalefet cephesi sert tepki gösterdi.
İtalya Merkez Bankası (Banca d'Italia) kasasında 2.452 ton altın rezervi mevcut.
Ancak muhalifler ve Merkez Bankası yönetimi bu girişime tepkili.
