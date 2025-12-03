Çoğu Markete Ürün Tedarik Ediyordu: Tavukçuluk Sektörünün Bilinen Firmasından Konkordato Talebi
Osmaniye’de 2009 yılından beri faaliyette olan ve tavukçuluk sektörünün bilinen firmaları arasına adını yazdıran Barış Tavukçuluk girdiği darboğaz sonrasında mahkemeye konkordato talebi ile başvurdu. Mahkeme tarafından 3 aylık mühlet verilen şirkete süreç denetimi için de bir konkordato komiseri atandı.
Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar tarım ve hayvancılık sektöründeki firmaları da büyük ölçüde etkiliyor.
