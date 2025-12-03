Çoğu Markete Ürün Tedarik Ediyordu: Tavukçuluk Sektörünün Bilinen Firmasından Konkordato Talebi

Son olarak tavukçuluk sektörünün bilinen firmalarından Barış Tavukçuluk da girdiği darboğaz nedeniyle iflas için konkordato talebinde bulundu.

2009 yılından beri sektörde bulunan ve Osmaniye’de bölgenin en büyük kafes sistemli tesislerinden birine sahip olan şirket için mahkeme 3 aylık mühlet verdi.

Ayrıca Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirkete konkordato komiseri de atandı. Süre sonunda mali sıkıntıların devam etmesi halinde şirket iflas edecek.

Barış Tavukçuluk, etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti de yapıyor.