onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Çoğu Markete Ürün Tedarik Ediyordu: Tavukçuluk Sektörünün Bilinen Firmasından Konkordato Talebi

Çoğu Markete Ürün Tedarik Ediyordu: Tavukçuluk Sektörünün Bilinen Firmasından Konkordato Talebi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 13:16

Osmaniye’de 2009 yılından beri faaliyette olan ve tavukçuluk sektörünün bilinen firmaları arasına adını yazdıran Barış Tavukçuluk girdiği darboğaz sonrasında mahkemeye konkordato talebi ile başvurdu. Mahkeme tarafından 3 aylık mühlet verilen şirkete süreç denetimi için de bir konkordato komiseri atandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar tarım ve hayvancılık sektöründeki firmaları da büyük ölçüde etkiliyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar tarım ve hayvancılık sektöründeki firmaları da büyük ölçüde etkiliyor.

Son olarak tavukçuluk sektörünün bilinen firmalarından Barış Tavukçuluk da girdiği darboğaz nedeniyle iflas için konkordato talebinde bulundu.

2009 yılından beri sektörde bulunan ve Osmaniye’de bölgenin en büyük kafes sistemli tesislerinden birine sahip olan şirket için mahkeme 3 aylık mühlet verdi.

Ayrıca Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından şirkete konkordato komiseri de atandı. Süre sonunda mali sıkıntıların devam etmesi halinde şirket iflas edecek.

Barış Tavukçuluk, etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti de yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın