onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Restoranı Kurşunlandı: Haraç İstendiği İddia Edildi

MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Restoranı Kurşunlandı: Haraç İstendiği İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.12.2025 - 15:29

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci kurşunlandı. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan restorana saldıranların kimliği henüz bilinmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın 3 gün önce Beylikdüzü'nde açılan restoranının kurşunlandığı öğrenildi.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın 3 gün önce Beylikdüzü'nde açılan restoranının kurşunlandığı öğrenildi.

Olayda hamburgercinin yanındaki kahve dükkanının da hedef alındığı ve öncesinde haraç talep edildiği iddia edildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde yaşandı. Yanda yer alan kahve dükkanının Serhat Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın