Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi Canlandıran Ava Yaman'ın Dublörü Olduğu İddia Edildi

Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi Canlandıran Ava Yaman'ın Dublörü Olduğu İddia Edildi

Esra Demirci
03.12.2025 - 14:24
03.12.2025 - 14:44

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 4. bölümünde Eleni ve Behçet arasında uzun süren bir kovalamaca yaşanmıştı. Behçet'ten kaçan Eleni pek çok badire atlatırken bu sahnelerde Ava Yaman'ın rol aldığı zannedilse de setten gelen bir görüntü kafaları karıştırdı. Taşacak Bu Deniz seyircileri, Taşacak Bu Deniz'in 4. bölümünde Ava Yaman'ın dublör kullandığına dair bir iddia ortaya attı.

Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakterlerinden Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın 4. bölümde dublör kullandığı iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz'in en hareketli bölümlerinden olan 4. bölümde Behçet, Eleni'yi öldürmek için peşine düşmüş ve heyecan dolu sahneler ekrana gelmişti. Eleni'yi traktörle kovalayan Behçet, sonunda kazdığı kuyuya kendisi düşmüş ve Eleni tarafından resmen kuyuya kapatılmıştı.

Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümlerinden pek çok kamera arkası gelirken bu defa Eleni'nin 4. bölümde giydiği kıyafetleri giyen bir erkeğin görüntüleri kafaları karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz seyircisi, söz konusu kamera arkası görüntülerdeki erkeğin Ava Yaman'ın 4. bölümdeki dublörü olduğunu iddia etti.

Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni, 4. bölümde Behçet tarafından traktörden atılmış ve epey aksiyonlu sahnelerde yer almıştı. Tüm bunlar düşünüldüğünde Ava Yaman'ın bir dublör kullanması epey olası görünüyor.

