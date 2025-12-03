Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi Canlandıran Ava Yaman'ın Dublörü Olduğu İddia Edildi

Taşacak Bu Deniz'in en hareketli bölümlerinden olan 4. bölümde Behçet, Eleni'yi öldürmek için peşine düşmüş ve heyecan dolu sahneler ekrana gelmişti. Eleni'yi traktörle kovalayan Behçet, sonunda kazdığı kuyuya kendisi düşmüş ve Eleni tarafından resmen kuyuya kapatılmıştı.

Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümlerinden pek çok kamera arkası gelirken bu defa Eleni'nin 4. bölümde giydiği kıyafetleri giyen bir erkeğin görüntüleri kafaları karıştırdı.