Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi Canlandıran Ava Yaman'ın Dublörü Olduğu İddia Edildi
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 4. bölümünde Eleni ve Behçet arasında uzun süren bir kovalamaca yaşanmıştı. Behçet'ten kaçan Eleni pek çok badire atlatırken bu sahnelerde Ava Yaman'ın rol aldığı zannedilse de setten gelen bir görüntü kafaları karıştırdı. Taşacak Bu Deniz seyircileri, Taşacak Bu Deniz'in 4. bölümünde Ava Yaman'ın dublör kullandığına dair bir iddia ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakterlerinden Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın 4. bölümde dublör kullandığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz seyircisi, söz konusu kamera arkası görüntülerdeki erkeğin Ava Yaman'ın 4. bölümdeki dublörü olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın