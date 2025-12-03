Çok Güzel Hareketler'de Uzak Şehir'den Sonra "Taşacak Bu Deniz" Skeci İddiası
Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, geçtiğimiz bölümlerde televizyonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in parodisiyle ekrana gelmişti. Özellikle Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat karakterinin Evliya Aykan tarafından canlandırılması çok konuşulurken programın yeni bölüm fragmanında bambaşka bir dizi parodisiyle karşılaştık. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanında Taşacak Bu Deniz dizisiyle bariz benzerlikler yaşayan bir skecin olduğunu gören seyirci, sevilen dizinin parodisinin geldiğini düşündü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların sevilen televizyon programı Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz haftalara Uzak Şehir parodisiyle damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanındaki Taşacak Bu Deniz detayı dikkat çekti.
Sosyal medyada "Çok Güzel Hareketler 2'de Taşacak Bu Deniz skeci mi geliyor?" sorusu sorulurken biz de böyle bir ihtimalin epey kuvvetli olduğunu düşündük.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın