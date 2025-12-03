onedio
Çok Güzel Hareketler'de Uzak Şehir'den Sonra "Taşacak Bu Deniz" Skeci İddiası

Çok Güzel Hareketler'de Uzak Şehir'den Sonra "Taşacak Bu Deniz" Skeci İddiası

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2025 - 11:24

Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, geçtiğimiz bölümlerde televizyonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in parodisiyle ekrana gelmişti. Özellikle Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat karakterinin Evliya Aykan tarafından canlandırılması çok konuşulurken programın yeni bölüm fragmanında bambaşka bir dizi parodisiyle karşılaştık. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanında Taşacak Bu Deniz dizisiyle bariz benzerlikler yaşayan bir skecin olduğunu gören seyirci, sevilen dizinin parodisinin geldiğini düşündü.

Ekranların sevilen televizyon programı Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz haftalara Uzak Şehir parodisiyle damga vurmuştu.

Ekranların sevilen televizyon programı Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz haftalara Uzak Şehir parodisiyle damga vurmuştu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i enfes bir parodiyle canlandıran Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, ayrıca Evliya Aykan'ın Sadakat karakteriyle apayrı bir gündem oluşturmuştu.

Çok Güzel Hareketler'deki Uzak Şehir skecininin etkisinden henüz çıkamamışken sevilen programdan yeni bir hamle geldi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanındaki Taşacak Bu Deniz detayı dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanındaki Taşacak Bu Deniz detayı dikkat çekti.

Yayınlanan fragmanda net bir şekilde Taşacak Bu Deniz parodisi yapıldığına dair belirti olmasa da Esme ve Adil karakterlerini temsil eden oyuncuların bir skeçte yer almasıyla seyirci resmen ayağa kalktı.

Sosyal medyada "Çok Güzel Hareketler 2'de Taşacak Bu Deniz skeci mi geliyor?" sorusu sorulurken biz de böyle bir ihtimalin epey kuvvetli olduğunu düşündük.

Sosyal medyada "Çok Güzel Hareketler 2'de Taşacak Bu Deniz skeci mi geliyor?" sorusu sorulurken biz de böyle bir ihtimalin epey kuvvetli olduğunu düşündük.

Çok Güzel Hareketler'in perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle tüm taşlar yerine oturacak.

