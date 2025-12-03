onedio
Set Çalışanı, Arka Sokaklar'da Neden Dublaj Yapıldığını Açıkladı

Esra Demirci
03.12.2025 - 10:35

Kanal D ekranlarında uzun süredir yayınlanan Arka Sokaklar, ilk yayınlandığı günden beri dublajlı bir şekilde ekrana geliyor. 20 sezondur her hafta çekimlerin yanı sıra oyuncuların dublaj için stüdyoya girmesi dikkat çekerken set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından Arka Sokaklar'da neden dublaj yapıldığını açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da ilk bölümden beri oyuncular kendi karakterlerine dublaj yapıyor.

Yayındaki diğer yerli dizilerin yanı sıra Arka Sokaklar hala dublajlı bir şekilde yayınlanıyor. Bu durumu irdeleyen bir seyirci, TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın'a bu konuyu sordu. Arka Sokaklar'ın neden diğer diziler gibi değil de dublajlı yayınlandığını soran seyirciye set çalışanından yanıt gecikmedi.

Yener Yalçın, Arka Sokaklar'da çok aksiyon sahnesi olması ve bu yüzden çekimlerin kolay yapılabilmesi için dublajın tercih edildiğini açıkladı.

