Set Çalışanı, Arka Sokaklar'da Neden Dublaj Yapıldığını Açıkladı

Yayındaki diğer yerli dizilerin yanı sıra Arka Sokaklar hala dublajlı bir şekilde yayınlanıyor. Bu durumu irdeleyen bir seyirci, TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın'a bu konuyu sordu. Arka Sokaklar'ın neden diğer diziler gibi değil de dublajlı yayınlandığını soran seyirciye set çalışanından yanıt gecikmedi.

Yener Yalçın, Arka Sokaklar'da çok aksiyon sahnesi olması ve bu yüzden çekimlerin kolay yapılabilmesi için dublajın tercih edildiğini açıkladı.