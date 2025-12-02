onedio
Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, Rol Arkadaşı Yaren Güldiken'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, Rol Arkadaşı Yaren Güldiken'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.12.2025 - 14:39

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Kadir karakterini canlandıran Burak Şafak'ın rol arkadaşı Yaren Güldiken'le aşk yaşadığına dair iddialar dolaşıyordu. Uzak Şehir'de Kadir ve Pakize karakterlerini canlandıran oyuncuların dizi aşklarının gerçek olduğuna dair kafalar karışırken Sibel Arna'nın programına konuk olan Burak Şafak'tan aşk iddialarına yanıt geldi.

KAYNAK: Sibel Arna

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine gündemden düşmedi.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine gündemden düşmedi.

Reytinglerdeki muazzam başarısıyla dilimizden düşüremediğimiz Uzak Şehir, bu defa Kadir ve Pakize karakteri arasındaki aşk iddialarıyla gündemi meşgul etti. 

Son iki sezonun en popüler dizisi olan Uzak Şehir'in dizi çiftleri, gerçek hayatta da epey yakıştırılıyor. Şahin ve Nare, Zerrin ve Kaya derken bu defa Albora Konağı'nın çalışanları Kadir ve Pakize'yi canlandıran Burak Şafak ile Yaren Güldiken arasında aşk yaşandığında dair iddialar aldı başını gitti.

Uzak Şehir'de Kadir'i canlandıran Burak Şafak, dizinin Pakize'si Yaren Güldiken'le aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Uzak Şehir'de Kadir'i canlandıran Burak Şafak, dizinin Pakize'si Yaren Güldiken'le aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, şu açıklamalarda bulundu:

“Dizide aşık olduğum Pakize karakterini oynayan Yaren ile gerçek hayatta da beraber olduğumuz yazılıyor. Öyle bir şey yok. Yaren canım benim, çok severim ama doğru değil'

Burak Şafak ayrıca hayatında biri olduğunu 'Benim hayatımda çok taze diyebileceğimiz bir aşk var' sözleriyle açıkladı.

