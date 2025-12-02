Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, Rol Arkadaşı Yaren Güldiken'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Kadir karakterini canlandıran Burak Şafak'ın rol arkadaşı Yaren Güldiken'le aşk yaşadığına dair iddialar dolaşıyordu. Uzak Şehir'de Kadir ve Pakize karakterlerini canlandıran oyuncuların dizi aşklarının gerçek olduğuna dair kafalar karışırken Sibel Arna'nın programına konuk olan Burak Şafak'tan aşk iddialarına yanıt geldi.
KAYNAK: Sibel Arna
Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine gündemden düşmedi.
Uzak Şehir'de Kadir'i canlandıran Burak Şafak, dizinin Pakize'si Yaren Güldiken'le aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
