Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, Rol Arkadaşı Yaren Güldiken'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, şu açıklamalarda bulundu:

“Dizide aşık olduğum Pakize karakterini oynayan Yaren ile gerçek hayatta da beraber olduğumuz yazılıyor. Öyle bir şey yok. Yaren canım benim, çok severim ama doğru değil'

Burak Şafak ayrıca hayatında biri olduğunu 'Benim hayatımda çok taze diyebileceğimiz bir aşk var' sözleriyle açıkladı.