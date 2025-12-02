Sinan Engin, Derbiye İsyan Edip Uzak Şehir İzlemediğine Pişman Oldu
Uzak Şehir'in en sıkı takipçilerinden olan Sinan Engin, dün akşam (1 Aralık) yayınlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle Uzak Şehir'i izleyemedi. Derbinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Engin, derbiyi izleyip Uzak Şehir'i izlemediğine pişman olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Derin Futbol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sinan Engin'in Galatasaray - Fenerbahçe derbi yorumu ve Uzak Şehir pişmanlığı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam seyirciler Uzak Şehir ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi arasında büyük bir seçim sınavı verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın