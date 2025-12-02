Sinan Engin, Derbiye İsyan Edip Uzak Şehir İzlemediğine Pişman Oldu

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, her hafta reytinglere damga vururken bu defa Galatasaray - Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen derbi karşılaşması nedeniyle seyirci tercih yapmakta zorlandı. Bunlardan biri de futbol yorumcusu Sinan Engin oldu.

Uzak Şehir'in sıkı fanlarından olduğunu bildiğimiz Sinan Engin, derbinin ardından Derin Futbol programında yorumlarda bulundu fakat derbiye isyan ederken bir anda Uzak Şehir'i övmeye başladı.

Sinan Engin, 'Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!' diyerek pişmanlığını dile getirdi.