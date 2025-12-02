onedio
Sinan Engin, Derbiye İsyan Edip Uzak Şehir İzlemediğine Pişman Oldu

Sinan Engin, Derbiye İsyan Edip Uzak Şehir İzlemediğine Pişman Oldu

Sinan Engin galatasaray Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
02.12.2025 - 09:51

Uzak Şehir'in en sıkı takipçilerinden olan Sinan Engin, dün akşam (1 Aralık) yayınlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle Uzak Şehir'i izleyemedi. Derbinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Engin, derbiyi izleyip Uzak Şehir'i izlemediğine pişman olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Derin Futbol

İşte Sinan Engin'in Galatasaray - Fenerbahçe derbi yorumu ve Uzak Şehir pişmanlığı:

Dün akşam seyirciler Uzak Şehir ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi arasında büyük bir seçim sınavı verdi.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, her hafta reytinglere damga vururken bu defa Galatasaray - Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen derbi karşılaşması nedeniyle seyirci tercih yapmakta zorlandı. Bunlardan biri de futbol yorumcusu Sinan Engin oldu.

Uzak Şehir'in sıkı fanlarından olduğunu bildiğimiz Sinan Engin, derbinin ardından Derin Futbol programında yorumlarda bulundu fakat derbiye isyan ederken bir anda Uzak Şehir'i övmeye başladı. 

Sinan Engin, 'Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

