Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Partneri Demirhan Demircioğlu'yla Aşk İddialarına Yanıt Verdi

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2025 - 13:49

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da 3. sezondur Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak, Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. Nil Sude Albayrak, partneri Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

İşte Bahar setindeki aşk iddialarına Nil Sude Albayrak'ın yanıtı:

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

CNBC-e ekranlarında yayınlanan Saba Tümer'le programında yer alan Nil Sude Albayrak, Bahar dizisine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Saba Tümer'in Bahar setiyle alakalı sorularına da yanıt veren Albayrak, partneri Demirhan Demircioğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.

Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, dizide partneri Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu için 'Demirhan Demircioğlu benim dünya ahiret kardeşim' dedi.

