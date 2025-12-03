Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Partneri Demirhan Demircioğlu'yla Aşk İddialarına Yanıt Verdi
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da 3. sezondur Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak, Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. Nil Sude Albayrak, partneri Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
İşte Bahar setindeki aşk iddialarına Nil Sude Albayrak'ın yanıtı:
