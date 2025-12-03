Afra Saraçoğlu'nu Yorumu Ele Vermişti: Ünlü Oyuncudan Taşacak Bu Deniz İtirafı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz reyting rekoruna koşuyor. Uzak Şehir'i arkasında bırakmayı başaran Taşacak Bu Deniz büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. Sosyal medyada da etkisi süren Taşacak Bu Deniz ünlü isimlerin de tercihi oluyor.
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumla Taşacak Bu Deniz'i mi izliyor diye düşündürmüştü. Ünlü isimden konuya dair bir itiraf geldi.
Kaynak: 2. Sayfa
TRT 1'de yayınlanan ve kısa sürede inanılmaz bir başarı yakalayan Taşacak Bu Deniz, reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.
A.B.İ. dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu da doğum günü mesajına verdiği cevapla "Acaba o da mı izliyor?" diye düşündürmüştü.
Afra Saraçoğlu, "Taşacak Bu Deniz izliyorum. Gayet başarılı gidiyor. Hepsini çok beğeniyorum." dedi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
