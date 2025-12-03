Afra Saraçoğlu'nu Yorumu Ele Vermişti: Ünlü Oyuncudan Taşacak Bu Deniz İtirafı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz reyting rekoruna koşuyor. Uzak Şehir'i arkasında bırakmayı başaran Taşacak Bu Deniz büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. Sosyal medyada da etkisi süren Taşacak Bu Deniz ünlü isimlerin de tercihi oluyor.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumla Taşacak Bu Deniz'i mi izliyor diye düşündürmüştü. Ünlü isimden konuya dair bir itiraf geldi.

Kaynak: 2. Sayfa