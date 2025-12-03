Öğretmen, Polis, Hemşire, Bekçi: Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Açıklanan son Kasım ayı enflasyonu, yılın ilk beş aylık dönemine ait toplam artış oranını da netleştirdi. Elde edilen bu %17,56'lık oran, Aralık ayı enflasyonu verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek nihai oranın tabanını oluşturuyor.

Bu hesaplama ile birlikte, kadrolu ve sözleşmeli dahil olmak üzere 219 farklı ünvanda görev yapan tüm devlet memurlarının maaşları yıl sonu verisiyle birlikte güncel ekonomik koşullara uyarlanmış olacak. Aralık ayı verisiyle birlikte zam oranı son kez değişecek ve kesinleşecek.