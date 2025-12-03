onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Öğretmen, Polis, Hemşire, Bekçi: Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Öğretmen, Polis, Hemşire, Bekçi: Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 14:36

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı enflasyon rakamları, kamu personelinin maaşlarına yapılacak artış miktarını büyük oranda ortaya çıkardı. Ülke genelinde 219 ayrı unvanda kamusal görev yürüten milyonlarca memur için beklenen zam oranına dair 5 aylık veri birikimi tamamlandı. Bu verilere göre, memur maaşlarına yapılacak artışın asgari yüzde 17,56 olarak hesaplandığı bildirildi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ntvpara...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memur ve memur emeklilerinin gelir artışı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden belirleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin gelir artışı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden belirleniyor.

Açıklanan son Kasım ayı enflasyonu, yılın ilk beş aylık dönemine ait toplam artış oranını da netleştirdi. Elde edilen bu %17,56'lık oran, Aralık ayı enflasyonu verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek nihai oranın tabanını oluşturuyor.

Bu hesaplama ile birlikte, kadrolu ve sözleşmeli dahil olmak üzere 219 farklı ünvanda görev yapan tüm devlet memurlarının maaşları yıl sonu verisiyle birlikte güncel ekonomik koşullara uyarlanmış olacak. Aralık ayı verisiyle birlikte zam oranı son kez değişecek ve kesinleşecek.

İŞTE 219 ÜNVANDA GÖREV ALAN MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI (Kaynak: NTV - Burak Taşçı)

İŞTE 219 ÜNVANDA GÖREV ALAN MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI (Kaynak: NTV - Burak Taşçı)
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın