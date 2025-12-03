onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Araştırma: Tuvalete Çıkma Rutininiz Sağlığınızı Ele Veriyor

Yeni Araştırma: Tuvalete Çıkma Rutininiz Sağlığınızı Ele Veriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 13:43

'Ne kadar sık tuvalete çıkıyorsunuz?' sorusu kulağa kişisel bir soru gibi gelse de yanıtı sağlığınız hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını söyleyebilir. Temmuz 2024’te yayımlanan yeni bir çalışma, 1.425 kişinin bağırsak alışkanlıklarını sağlık verileriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, tuvalete çıkma sıklığının vücut sistemleri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ortaya koydu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmaya göre bağırsak hareketleri vücuttaki tüm sistemlerle bağlantılı olabilir.

Araştırmaya göre bağırsak hareketleri vücuttaki tüm sistemlerle bağlantılı olabilir.

Temmuz 2024’te yayımlanan çalışma, bağırsak alışkanlıklarının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, karaciğer fonksiyonlarından kan biyokimyasına kadar pek çok alanı etkilediğini gösterdi. Araştırma ekibi, sağlıklı kabul edilen katılımcıların büyük bölümünün günde 1-2 kez tuvalete çıktığını belirledi. Bu aralık 'Goldilocks bölgesi' olarak tanımlandı; yani ne fazla ne de az olan ideal düzen.

Bilim insanları, normal aralığın dışına çıkanlarda dikkat çekici sağlık işaretleri buldu. Dört veya daha fazla sulu dışkılayan katılımcıların dışkılarında üst gastrointestinal bölgede bulunması gereken bakterilere rastlandı. Bu grubun kan testlerinde karaciğer hasarıyla ilişkilendirilen biyobelirteçlerin arttığı görüldü. 

Haftada bir veya iki kez tuvalete çıkan kişilerde ise protein fermentasyonuna bağlı toksinlerin yükseldiği tespit edildi.

Kabızlık ya da ishal kategorisinde olmak vücudun uyarı verdiğini gösterebilir.

Kabızlık ya da ishal kategorisinde olmak vücudun uyarı verdiğini gösterebilir.

Araştırma, kabızlık grubunda yer alan kişilerin dışkılarında protein fermentasyonuna bağlı bileşiklerin arttığını ortaya koydu. Bunlardan biri olan 'indoksil-sülfat' isimli toksik metabolit, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyen bir madde olarak dikkat çekti. 

Uzmanlara göre bağırsakta uzun süre kalan dışkı, lif fermente eden yararlı bakterilerin tükenmesine ve ekosistemin protein parçalamaya yönelmesine neden oluyor. Ortaya çıkan yan ürünler ise kan dolaşımına karışarak böbrek ve karaciğer gibi organları etkileyebiliyor.

Alman araştırması mikrobiyomun düşündüğümüzden çok daha hızlı değiştiğini gösteriyor.

Alman araştırması mikrobiyomun düşündüğümüzden çok daha hızlı değiştiğini gösteriyor.

2025 yılında Almanya’da yapılan ve yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan ayrı bir araştırma, bağırsak mikrobiyotasının yaşam tarzına şaşırtıcı derecede hızlı yanıt verdiğini ortaya koydu. 

Araştırmada hareketsiz yetişkinler haftada iki veya üç kez direnç antrenmanına başladı. Sadece sekiz hafta içinde bağırsak bakterilerinin dağılımında belirgin değişiklikler görüldü. En çok güç kazanan katılımcıların mikrobiyal çeşitliliğinin en hızlı şekilde arttığı belirlendi.

Bulgular, bağırsak düzeninin yalnızca genetik ya da kronik sağlık faktörlerine bağlı olmadığını, düzenli hareket ve beslenme değişiklikleriyle kısa sürede iyileştirilebileceğini gösteriyor. Lif açısından zengin beslenme, yüksek su tüketimi ve orta düzeyde egzersiz, günde 1-2 kez tuvalete çıkma aralığına ulaşmanın temel belirleyicileri arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın