Yeni Araştırma: Tuvalete Çıkma Rutininiz Sağlığınızı Ele Veriyor

Temmuz 2024’te yayımlanan çalışma, bağırsak alışkanlıklarının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, karaciğer fonksiyonlarından kan biyokimyasına kadar pek çok alanı etkilediğini gösterdi. Araştırma ekibi, sağlıklı kabul edilen katılımcıların büyük bölümünün günde 1-2 kez tuvalete çıktığını belirledi. Bu aralık 'Goldilocks bölgesi' olarak tanımlandı; yani ne fazla ne de az olan ideal düzen.

Bilim insanları, normal aralığın dışına çıkanlarda dikkat çekici sağlık işaretleri buldu. Dört veya daha fazla sulu dışkılayan katılımcıların dışkılarında üst gastrointestinal bölgede bulunması gereken bakterilere rastlandı. Bu grubun kan testlerinde karaciğer hasarıyla ilişkilendirilen biyobelirteçlerin arttığı görüldü.

Haftada bir veya iki kez tuvalete çıkan kişilerde ise protein fermentasyonuna bağlı toksinlerin yükseldiği tespit edildi.