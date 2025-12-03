Yeni Araştırma: Tuvalete Çıkma Rutininiz Sağlığınızı Ele Veriyor
'Ne kadar sık tuvalete çıkıyorsunuz?' sorusu kulağa kişisel bir soru gibi gelse de yanıtı sağlığınız hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını söyleyebilir. Temmuz 2024’te yayımlanan yeni bir çalışma, 1.425 kişinin bağırsak alışkanlıklarını sağlık verileriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, tuvalete çıkma sıklığının vücut sistemleri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre bağırsak hareketleri vücuttaki tüm sistemlerle bağlantılı olabilir.
Kabızlık ya da ishal kategorisinde olmak vücudun uyarı verdiğini gösterebilir.
Alman araştırması mikrobiyomun düşündüğümüzden çok daha hızlı değiştiğini gösteriyor.
