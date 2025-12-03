Orta Doğu Sıraya Girdi: Bulgaristan’dan 1000 Tane Getirdi, Köşeyi Döndü!
Pandemi döneminde pek çok kişi işsiz kalırken Trabzon’da yaşayan Ülkü Koçoğlu için her şey tam tersine gelişti. Araştırmaları sonucunda kara salyangozunun ihracat değerini fark eden Koçoğlu, Bulgaristan’dan yüzlerce kilogram anaç ve yüz binlerce yavru salyangoz getirerek üretime başladı. Kısa sürede hem kozmetik hem gıda sektörüne yönelik ürünler geliştirdi.
Pandemide keşfettiği fırsat, hayatının dönüm noktası oldu.
Kozmetik sektörünün yeni hammaddesi: Beyaz havyar 3 bin Euroya alıcı buluyor.
Çiftlik modeli sıfır atık prensibiyle tarım sektörüne de katkı sağlıyor.
