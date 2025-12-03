Orta Doğu Sıraya Girdi: Bulgaristan’dan 1000 Tane Getirdi, Köşeyi Döndü!

Kara salyangozundan elde edilen doğal içerikler yüz temizleme jelinden cilt toniğine, çatlak kreminden yaşlanma karşıtı gece kremlerine kadar 10 farklı kozmetik üründe kullanılıyor. Salyangoz salyası ve yumurtasının işlenmesiyle elde edilen bu ürünler özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yoğun ilgi görüyor.

Gastronomide 'beyaz havyar' olarak bilinen salyangoz yumurtası ise en yüksek katma değerli ürünlerden biri. Uluslararası pazarda kilosu 3 bin Euroya kadar satılan bu ürün, tesisin ihracat kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Koçoğlu, hem Avrupa’dan hem Orta Doğu’dan talebin arttığını ve ihracatın giderek genişlediğini ifade ediyor.