onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Orta Doğu Sıraya Girdi: Bulgaristan’dan 1000 Tane Getirdi, Köşeyi Döndü!

Orta Doğu Sıraya Girdi: Bulgaristan’dan 1000 Tane Getirdi, Köşeyi Döndü!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 11:54

Pandemi döneminde pek çok kişi işsiz kalırken Trabzon’da yaşayan Ülkü Koçoğlu için her şey tam tersine gelişti. Araştırmaları sonucunda kara salyangozunun ihracat değerini fark eden Koçoğlu, Bulgaristan’dan yüzlerce kilogram anaç ve yüz binlerce yavru salyangoz getirerek üretime başladı. Kısa sürede hem kozmetik hem gıda sektörüne yönelik ürünler geliştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemide keşfettiği fırsat, hayatının dönüm noktası oldu.

Pandemide keşfettiği fırsat, hayatının dönüm noktası oldu.

Trabzon’da yaşayan Ülkü Koçoğlu, pandemi döneminde kara salyangozunun ekonomik değerini araştırırken ürünün yüksek ihracat potansiyelini keşfetti. Ardından Bulgaristan’dan 600 kilogram anaç ve 500 bin yavru getirerek üretim çiftliğini kurdu.

Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde 6 dönümlük arazide kurulan tesis kısa sürede üretime adapte oldu. Koçoğlu’nun yürüttüğü modelde salyangozun yumurtası, salyası, özü, kabuğu ve gübresi dahil olmak üzere her parça değerlendirilerek sıfır atık prensibi uygulanıyor.

Kozmetik sektörünün yeni hammaddesi: Beyaz havyar 3 bin Euroya alıcı buluyor.

Kozmetik sektörünün yeni hammaddesi: Beyaz havyar 3 bin Euroya alıcı buluyor.

Kara salyangozundan elde edilen doğal içerikler yüz temizleme jelinden cilt toniğine, çatlak kreminden yaşlanma karşıtı gece kremlerine kadar 10 farklı kozmetik üründe kullanılıyor. Salyangoz salyası ve yumurtasının işlenmesiyle elde edilen bu ürünler özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yoğun ilgi görüyor.

Gastronomide 'beyaz havyar' olarak bilinen salyangoz yumurtası ise en yüksek katma değerli ürünlerden biri. Uluslararası pazarda kilosu 3 bin Euroya kadar satılan bu ürün, tesisin ihracat kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Koçoğlu, hem Avrupa’dan hem Orta Doğu’dan talebin arttığını ve ihracatın giderek genişlediğini ifade ediyor.

Çiftlik modeli sıfır atık prensibiyle tarım sektörüne de katkı sağlıyor.

Çiftlik modeli sıfır atık prensibiyle tarım sektörüne de katkı sağlıyor.

Kara salyangozundan elde edilen gübre; semizotu, lahana, marul ve turp gibi pek çok sebzenin yetiştirilmesinde doğal yem olarak kullanılıyor. Böylece üretim zinciri yalnızca kozmetik ve gıda sektörünü değil tarımı da kapsayan geniş bir yapıya dönüşmüş durumda.

Trabzon’da halk arasında 'Googlis' olarak bilinen kara salyangozu, bölgenin yerel dili nedeniyle markanın adına da ilham verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın