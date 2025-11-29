Uzmanlardan "Tuvalet Kağıdı Stoğu Yapın" Çağrısı Geldi: Fiyatlar Artabilir
Kara Cuma gelmişken tüketici uzmanlarından dikkat çekici bir uyarı geldi. Yeni raporlara göre teknoloji ürünlerinde beklenen büyük fiyat düşüşleri bu yıl gerçekleşmeyecek. Bunun yerine en ciddi indirimlerin tuvalet kağıdı gibi temel tüketim ürünlerinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Bazı perakendecilerin fiyat yükseltip indirmiş gibi gösterdiği de vurgulanıyor.
Kara Cuma indirimlerinin çoğu sanıldığı kadar büyük değil, gerçek fırsatlar daha çok tuvalet kağıdı gibi temel ürünlerde görülüyor.
Uzmanlara göre stok yapmak mantıklı çünkü bazı mağazalar fiyatları yükseltip indirim gibi göstererek tüketiciyi yanıltabiliyor.
Kara Cuma döneminde sahte indirimler kadar dolandırıcılık girişimleri de artıyor; tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.
