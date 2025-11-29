onedio
Uzmanlardan "Tuvalet Kağıdı Stoğu Yapın" Çağrısı Geldi: Fiyatlar Artabilir

Uzmanlardan "Tuvalet Kağıdı Stoğu Yapın" Çağrısı Geldi: Fiyatlar Artabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 14:44

Kara Cuma gelmişken tüketici uzmanlarından dikkat çekici bir uyarı geldi. Yeni raporlara göre teknoloji ürünlerinde beklenen büyük fiyat düşüşleri bu yıl gerçekleşmeyecek. Bunun yerine en ciddi indirimlerin tuvalet kağıdı gibi temel tüketim ürünlerinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Bazı perakendecilerin fiyat yükseltip indirmiş gibi gösterdiği de vurgulanıyor.

Kara Cuma indirimlerinin çoğu sanıldığı kadar büyük değil, gerçek fırsatlar daha çok tuvalet kağıdı gibi temel ürünlerde görülüyor.

Tüketici gruplarının yaptığı araştırmalar, Kara Cuma dönemindeki indirimlerin büyük kısmının yılın başka dönemlerinde de görüldüğünü ortaya koydu. Özellikle elektronik ürünlerde sunulan kampanyaların önemli bir bölümünün, yılın farklı aylarında benzer seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Buna karşın uzmanlar bu yılın en dikkat çekici fırsatlarının ev içi tüketim ürünlerinde ortaya çıktığını söylüyor. Tuvalet kağıdı, bulaşık tableti ve temizlik ürünleri, en sert fiyat düşüşlerini yaşayan kategoriler arasında. Bu nedenle tüketicilerin tasarruf etmek istiyorsa önceliği bu ürünlere vermesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre stok yapmak mantıklı çünkü bazı mağazalar fiyatları yükseltip indirim gibi göstererek tüketiciyi yanıltabiliyor.

Tüketici savunucuları, bazı perakendecilerin Kara Cuma yaklaşmadan günler önce fiyat artırdığını, indirim döneminde ise bu fiyatları eski seviyesine çekerek sahte büyük indirim algısı yarattığını söylüyor. Bu uygulama yasal olsa da tüketicinin kararlarını etkileyebiliyor.

Fiyat geçmişi takip edildiğinde özellikle tuvalet kağıdı ve benzer ürünlerde bu hafta belirgin düşüşler yaşandığı görülüyor. Analistler, 'Bugün yapılan alışveriş uzun vadede maliyet avantajı sağlar' diyerek stoklu alışveriş yapmanın mantıklı olduğunu ifade ediyor.

Perakende analisti Catherine Shuttleworth ise 'Bu yıl bekleyip daha ucuzunu bulurum düşüncesi riskli çünkü ürünler hızla tükenebiliyor' uyarısını yapıyor.

Kara Cuma döneminde sahte indirimler kadar dolandırıcılık girişimleri de artıyor; tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.

Kara Cuma alışverişi yaklaşırken sahte siteler, kopya ürünler ve güvenilmez satış linkleri ciddi şekilde artış gösteriyor. Citizens Advice uzmanları, bu dönemde acele ederek alışveriş yapmanın dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını vurguluyor. Çok düşük görünen fiyatlar, genellikle risk barındırıyor.

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalarda da teyitsiz satıcıların tüketiciyi hedef aldığı belirtiliyor.

