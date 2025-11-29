Uzmanlardan "Tuvalet Kağıdı Stoğu Yapın" Çağrısı Geldi: Fiyatlar Artabilir

Tüketici savunucuları, bazı perakendecilerin Kara Cuma yaklaşmadan günler önce fiyat artırdığını, indirim döneminde ise bu fiyatları eski seviyesine çekerek sahte büyük indirim algısı yarattığını söylüyor. Bu uygulama yasal olsa da tüketicinin kararlarını etkileyebiliyor.

Fiyat geçmişi takip edildiğinde özellikle tuvalet kağıdı ve benzer ürünlerde bu hafta belirgin düşüşler yaşandığı görülüyor. Analistler, 'Bugün yapılan alışveriş uzun vadede maliyet avantajı sağlar' diyerek stoklu alışveriş yapmanın mantıklı olduğunu ifade ediyor.

Perakende analisti Catherine Shuttleworth ise 'Bu yıl bekleyip daha ucuzunu bulurum düşüncesi riskli çünkü ürünler hızla tükenebiliyor' uyarısını yapıyor.