ChatGPT ile OpenAI Mühendisi Olan Genç: Hikayesi Ezber Bozuyor
Geleneksel eğitim yollarının dışında ilerleyen bir isim teknoloji dünyasında dikkat çekti. İsveç’te liseyi bırakan Gabriel Petersson, yapay zeka araçlarını kullanarak makine öğrenimini kendi kendine öğrendi. Yıllar içinde farklı girişimlerde edindiği deneyimlerle yetkinliğini artırdı. Aralık ayında OpenAI’ye katılarak şirketin Sora ekibinde çalışmaya başladı.
Gabriel Petersson, makine öğrenimini ChatGPT ile adım adım öğrendi.
Liseden ayrıldı, start-up tecrübesiyle yazılım dünyasına adım attı.
Teknoloji dünyasında diplomadan çok sonuçlar konuşuluyor.
