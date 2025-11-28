ChatGPT ile OpenAI Mühendisi Olan Genç: Hikayesi Ezber Bozuyor

Petersson, 'Extraordinary' adlı podcast programında, üniversitelerin artık temel bilgi üzerinde mutlak bir tekelinin olmadığını dile getirdi. Ona göre ihtiyaç duyulan pek çok temel bilgiye yapay zeka araçları üzerinden ulaşmak mümkün. Öğrenme sürecinde sürekli olarak karşısına gerçek bir problem koyduğunu ve çözüm yolunu ChatGPT ile birlikte aradığını belirtti.

'Yukarıdan aşağıya' olarak tanımladığı yöntemle önce bir hedef belirledi, ardından hangi projeyi inşa etmesi gerektiğini modele sordu. Yazdırdığı kod üzerinde çalışırken ortaya çıkan hataları yine yapay zekanın yardımıyla giderdi.