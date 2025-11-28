onedio
ChatGPT ile OpenAI Mühendisi Olan Genç: Hikayesi Ezber Bozuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 14:22

Geleneksel eğitim yollarının dışında ilerleyen bir isim teknoloji dünyasında dikkat çekti. İsveç’te liseyi bırakan Gabriel Petersson, yapay zeka araçlarını kullanarak makine öğrenimini kendi kendine öğrendi. Yıllar içinde farklı girişimlerde edindiği deneyimlerle yetkinliğini artırdı. Aralık ayında OpenAI’ye katılarak şirketin Sora ekibinde çalışmaya başladı.

Gabriel Petersson, makine öğrenimini ChatGPT ile adım adım öğrendi.

Petersson, 'Extraordinary' adlı podcast programında, üniversitelerin artık temel bilgi üzerinde mutlak bir tekelinin olmadığını dile getirdi. Ona göre ihtiyaç duyulan pek çok temel bilgiye yapay zeka araçları üzerinden ulaşmak mümkün. Öğrenme sürecinde sürekli olarak karşısına gerçek bir problem koyduğunu ve çözüm yolunu ChatGPT ile birlikte aradığını belirtti.

'Yukarıdan aşağıya' olarak tanımladığı yöntemle önce bir hedef belirledi, ardından hangi projeyi inşa etmesi gerektiğini modele sordu. Yazdırdığı kod üzerinde çalışırken ortaya çıkan hataları yine yapay zekanın yardımıyla giderdi.

Liseden ayrıldı, start-up tecrübesiyle yazılım dünyasına adım attı.

Petersson, 2019 yılında İsveç’te liseyi bıraktı ve küçük bir girişimde çalışmaya başladı. Kodlamayı, bir zorunluluk olarak öğrenmeye başladığını söyledi. Ürün öneri sistemleri kurmak, veri toplamak için scraping yapmak ve çeşitli entegrasyonlar geliştirmek gibi görevler üstlendi. 

Ardından Midjourney ve Dataland gibi önemli şirketlerde yazılım mühendisi olarak görev aldı. Farklı alanlarda edindiği tecrübeler sayesinde portföyünü genişletti ve Aralık ayında OpenAI bünyesine katıldı. Şu an şirketin video üretim modeli Sora üzerinde çalışan ekipte yer alıyor.

Teknoloji dünyasında diplomadan çok sonuçlar konuşuluyor.

Gabriel Petersson, şirketlerin artık adayları değerlendirirken resmi diplomalardan ziyade ortaya konan sonuçlara ve üretim yeteneğine baktığını ifade etti. Ona göre bir kurum için en önemli şey, problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak. Bunu gösterebilen kişilerin önünde önemli fırsatlar açılıyor.

Kendisinin yaklaşımı, sektördeki üst düzey isimlerin açıklamalarıyla da örtüşüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, genç yaşta okulu bırakıp kendi yolunu çizen girişimcilere duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
