Devlete 5 Dakikada Bir Ekran Görüntüsü Gönderen İlginç Akıllı Telefon

Telefonun klavyesinde yazılan bazı ifadeler, kullanıcının iradesi dışında otomatik olarak değiştiriliyor. Örneğin Güney Kore kültüründe yaygın olarak kullanılan 'Oppa' kelimesi yazıldığında, kelime sistem tarafından 'Yoldaş' olarak düzeltiliyor ve ekranda bu ifadenin yalnızca kardeşler için kullanılabileceğine dair bir uyarı çıkıyor.

Benzer şekilde 'South Korea' yani Güney Kore ifadesi yazılmak istendiğinde, cihaz kelimeyi otomatik olarak 'Puppet State' yani 'Kukla Devlet' olarak değiştiriyor.