Devlete 5 Dakikada Bir Ekran Görüntüsü Gönderen İlginç Akıllı Telefon
Teknoloji geliştikçe gözetim yöntemleri de giderek daha görünmez hale geliyor. Kuzey Kore’den gizlice çıkarılan bir akıllı telefon, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cihazın dışarıdan bakıldığında sıradan bir Android telefon olduğu düşünülüyor. Ancak yazılımına girildiğinde devlet kontrolüyle şekillendirilmiş bambaşka bir sistem ortaya çıkıyor...
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazılan kelimeler bile otomatik olarak değiştirilip sansürleniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telefon her 5 dakikada bir gizlice ekran görüntüsü alıyor
İnternet yerine yalnızca devletin kontrol ettiği intranet sistemi var
Dilerseniz içeriğimizi yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın