Devlete 5 Dakikada Bir Ekran Görüntüsü Gönderen İlginç Akıllı Telefon

Gökçe Cici
28.11.2025 - 12:32

Teknoloji geliştikçe gözetim yöntemleri de giderek daha görünmez hale geliyor. Kuzey Kore’den gizlice çıkarılan bir akıllı telefon, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cihazın dışarıdan bakıldığında sıradan bir Android telefon olduğu düşünülüyor. Ancak yazılımına girildiğinde devlet kontrolüyle şekillendirilmiş bambaşka bir sistem ortaya çıkıyor...

İşte detaylar.

Kaynak

Yazılan kelimeler bile otomatik olarak değiştirilip sansürleniyor

Yazılan kelimeler bile otomatik olarak değiştirilip sansürleniyor

Telefonun klavyesinde yazılan bazı ifadeler, kullanıcının iradesi dışında otomatik olarak değiştiriliyor. Örneğin Güney Kore kültüründe yaygın olarak kullanılan 'Oppa' kelimesi yazıldığında, kelime sistem tarafından 'Yoldaş' olarak düzeltiliyor ve ekranda bu ifadenin yalnızca kardeşler için kullanılabileceğine dair bir uyarı çıkıyor.

Benzer şekilde 'South Korea' yani Güney Kore ifadesi yazılmak istendiğinde, cihaz kelimeyi otomatik olarak 'Puppet State' yani 'Kukla Devlet' olarak değiştiriyor.

Telefon her 5 dakikada bir gizlice ekran görüntüsü alıyor

Telefon her 5 dakikada bir gizlice ekran görüntüsü alıyor

En dikkat çeken düzenek ise telefonun arka planda çalıştırdığı gizli kayıt sistemi oldu. Cihaz, kullanıcının hiçbir müdahalesi olmaksızın her 5 dakikada bir otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor. Bu görüntüler, telefonun içerisinde kullanıcının erişemediği gizli bir klasörde depolanıyor ve silinmelerine izin verilmiyor.

Elde edilen bilgilere göre bu ekran görüntüleri yalnızca cihazda saklanmıyor. Devlet otoritelerinin erişebildiği sistemlere rastgele zamanlarda aktarılıyor.

İnternet yerine yalnızca devletin kontrol ettiği intranet sistemi var

İnternet yerine yalnızca devletin kontrol ettiği intranet sistemi var

Bu akıllı telefonlarda klasik internet erişimi tamamen engellenmiş durumda. Cihazlar Google, sosyal medya platformları veya bağımsız haber siteleri gibi dış kaynaklara bağlanamıyor. Bunun yerine yalnızca devlet tarafından oluşturulan kapalı bir intranet ağı kullanılıyor. Ağa giriş ise vatandaşlara verilen kimlik numarasına benzer özel bir kodla yapılıyor.

İntranet ağı üzerinden sadece devlet kaynaklı haberler, propaganda içerikleri ve izin verilen uygulamalar görüntülenebiliyor. Böylece cihaz, dış dünyayla bağlantısı koparılmış bir şekilde yalnızca hükümetin onayladığı bilgilerin dolaşıma girdiği kapalı bir sistem içinde çalışıyor. 

Uzmanlara göre bu telefonlar, dünyadaki pek çok ülkede kullanılan iletişim araçlarının aksine, doğrudan denetim ve kontrol amacıyla tasarlanmış örnekler arasında yer alıyor.

