16 Yaşında Aldığı Karar Sayesinde 2.3 Milyon Dolar Kazanan Genç: Alan Adı Hayatını Değiştirdi
Singapur’da yaşayan iki kardeşin hayatı, küçük bir alan adı satın alımıyla tamamen değişti. Zames Chew henüz 16 yaşındayken internette fark ettiği boşluğu bir fırsata dönüştürdü. Repair.sg adıyla kurulan tamir ve bakım hizmeti, yıllar içinde büyük bir girişime dönüştü. Şirket, bugün milyon dolarlık gelir hedefi olan bir yapıya ulaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey, 16 yaşında alınan bir alan adıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllarca ayakta kalma mücadelesi verdiler.
Küçük bir girişim, milyon dolarlık bir şirkete dönüştü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın