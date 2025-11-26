onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
16 Yaşında Aldığı Karar Sayesinde 2.3 Milyon Dolar Kazanan Genç: Alan Adı Hayatını Değiştirdi

16 Yaşında Aldığı Karar Sayesinde 2.3 Milyon Dolar Kazanan Genç: Alan Adı Hayatını Değiştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 12:23

Singapur’da yaşayan iki kardeşin hayatı, küçük bir alan adı satın alımıyla tamamen değişti. Zames Chew henüz 16 yaşındayken internette fark ettiği boşluğu bir fırsata dönüştürdü. Repair.sg adıyla kurulan tamir ve bakım hizmeti, yıllar içinde büyük bir girişime dönüştü. Şirket, bugün milyon dolarlık gelir hedefi olan bir yapıya ulaştı

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, 16 yaşında alınan bir alan adıyla başladı.

Her şey, 16 yaşında alınan bir alan adıyla başladı.

Zames Chew, ailesine evde yapılması gereken küçük tamirat için usta ararken internette doğru dürüst bir hizmet sağlayıcı bulamadı. Usta bulamaması, çevrim içi alanda büyük bir boşluk olduğunu fark etmesini sağladı. Ardından yaklaşık 30 Singapur dolarına bir alan adı satın alarak Repair.sg’yi oluşturdu ve babasının da yardımıyla işi resmi hale getirdi.

İlk yıllarda hem okula devam etti hem de kardeşi Amos ile birlikte küçük onarım işleri yaptı. Mobilya tamiri, lamba değişimi, basit montaj işleri gibi hizmetlerle başlayan süreç, zamanla daha profesyonel yapıya dönüştü. Kardeşler, tüm boş zamanlarını bu işe ayırdı ve piyasadaki ihtiyacı adım adım karşılamayı başardı.

Yıllarca ayakta kalma mücadelesi verdiler.

Yıllarca ayakta kalma mücadelesi verdiler.

Repair.sg’nin ilk yedi yılı neredeyse sürekli kapanma riskiyle geçti. Zames ve Amos, iş yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip değildi ve çoğu zaman aldıkları işler hem düşük ücretli hem de oldukça zorluydu. Sabahın çok erken saatlerinde gelen mesajlara cevap verebilmek için alarm kurdukları, her işi kabul etmek zorunda hissettikleri dönemler yaşandı.

Aynı zamanda, yaptıkları işin gerektirdiği eğitimleri ve lisansları almak için uzun süre emek harcadılar. Toplumda mavi yaka işlerine karşı var olan önyargı da onları zorladı. Hem ailelerinden hem de çevrelerinden aldıkları eleştirilere rağmen yollarına devam ettiler ve 2021 yılı itibarıyla işi tam zamanlı bir girişime dönüştürme kararı aldılar.

Küçük bir girişim, milyon dolarlık bir şirkete dönüştü!

Küçük bir girişim, milyon dolarlık bir şirkete dönüştü!

Bugün Repair.sg, Singapur genelinde bakım, onarım ve montaj hizmetleri sunan büyük bir şirket haline geldi. Yirmiden fazla çalışanı, servis araçları ve genişleyen hizmet ağıyla ülke çapında bilinen bir marka oldu. 2024 yılında yaklaşık 1,7 milyon Singapur doları gelir elde eden şirketin 2025 hedefi ise 2,3 milyon dolara ulaşmak.

16 yaşında satın alınan bir alan adıyla başlayan yolculuk, iki kardeşi kısa sürede milyon dolarlık bir girişimin başına taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın