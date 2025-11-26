16 Yaşında Aldığı Karar Sayesinde 2.3 Milyon Dolar Kazanan Genç: Alan Adı Hayatını Değiştirdi

Zames Chew, ailesine evde yapılması gereken küçük tamirat için usta ararken internette doğru dürüst bir hizmet sağlayıcı bulamadı. Usta bulamaması, çevrim içi alanda büyük bir boşluk olduğunu fark etmesini sağladı. Ardından yaklaşık 30 Singapur dolarına bir alan adı satın alarak Repair.sg’yi oluşturdu ve babasının da yardımıyla işi resmi hale getirdi.

İlk yıllarda hem okula devam etti hem de kardeşi Amos ile birlikte küçük onarım işleri yaptı. Mobilya tamiri, lamba değişimi, basit montaj işleri gibi hizmetlerle başlayan süreç, zamanla daha profesyonel yapıya dönüştü. Kardeşler, tüm boş zamanlarını bu işe ayırdı ve piyasadaki ihtiyacı adım adım karşılamayı başardı.