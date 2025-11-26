Bir İçerik Üreticisi LinkedIn'de Dönen Sahte İş İlanlarının Sebebini Açıkladı

İçerik üreticisi Ege Duran'ın paylaştığı bir videoda, LinkedIn üzerinde yayımlanan bazı iş ilanlarının göründüğü gibi yeni işe alım için açılmadığı öne sürdü. İddiaya göre bu ilanların asıl hedefi, mevcut çalışanlar üzerinde baskı kurmak ve performans korkusu yaratmak.
Aynı zamanda iş arayanların geri dönüş alamamasının da bu yöntemle bağlantılı olduğu ifade etti. Gelin o anlara bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisine göre şirketler, zaman zaman LinkedIn üzerinde aktif iş ilanları paylaşsa da bu ilanların önemli bir kısmı gerçek işe alım sürecini temsil etmiyor.
Peki hayalet iş ilanı nedir?
Sosyal medya kullanıcılarından bu duruma gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın