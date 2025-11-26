onedio
Bir İçerik Üreticisi LinkedIn'de Dönen Sahte İş İlanlarının Sebebini Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 11:03

İçerik üreticisi Ege Duran'ın paylaştığı bir videoda, LinkedIn üzerinde yayımlanan bazı iş ilanlarının göründüğü gibi yeni işe alım için açılmadığı öne sürdü. İddiaya göre bu ilanların asıl hedefi, mevcut çalışanlar üzerinde baskı kurmak ve performans korkusu yaratmak.

Aynı zamanda iş arayanların geri dönüş alamamasının da bu yöntemle bağlantılı olduğu ifade etti. Gelin o anlara bakalım...

Instagram / Ege Duran

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

İçerik üreticisine göre şirketler, zaman zaman LinkedIn üzerinde aktif iş ilanları paylaşsa da bu ilanların önemli bir kısmı gerçek işe alım sürecini temsil etmiyor.

Asıl amacın mevcut çalışanların bu ilanları görmesini sağlamak olduğunu belirten içerik üreticisine, sosyal medyadan destek verenler sayısı fazlaydı. İçerik üreticisine göre çalışanlar, kendi pozisyonlarının yerine yeni birinin alınabileceğini düşünerek işlerini kaybetme korkusuyla daha fazla performans gösterme baskısı altına giriyor. 

Görev tanımında olmayan sorumlulukları kabul etmek ve fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını düşünen çalışanlar, bu süreçte ses çıkaramıyor.

Sahte ilanlardan sadece mevcut çalışanların değil, iş arayanların da etkilendiği kaçınılmaz bir gerçek. Yüzlerce ilana başvurmasına rağmen geri dönüş alamayan adayların çoğu zaman gerçekten bir alım olmadığını fark etmiyor.

Peki hayalet iş ilanı nedir?

Hayalet iş ilanı, aslında aktif işe alım yapılmadığı halde şirketlerin yayınladığı ilanlara verilen isim. Yani ortada gerçek bir açık pozisyon yok ama ilan varmış gibi gösteriliyor. Dışarıdan bakıldığında şirket büyüyor, ekip genişliyor algısı oluşuyor ancak arka planda somut bir işe alım süreci ilerlemiyor.

İlanlar kimi zaman mevcut çalışanlar üzerinde baskı yaratmak, kimi zaman yatırımcılara ve sektöre 'büyüyoruz' mesajı vermek, kimi zaman da ihtiyaç oluştuğunda hazır CV havuzu oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

Çalışanlar ise yerinin doldurulabileceği düşüncesiyle performans baskısı altında kalabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarından bu duruma gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻

twitter.com

👇🏻

👇🏻

twitter.com

👇🏻

👇🏻

twitter.com

👇🏻

👇🏻

twitter.com

Gökçe Cici
