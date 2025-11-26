Bir İçerik Üreticisi LinkedIn'de Dönen Sahte İş İlanlarının Sebebini Açıkladı

İçerik üreticisi Ege Duran'ın paylaştığı bir videoda, LinkedIn üzerinde yayımlanan bazı iş ilanlarının göründüğü gibi yeni işe alım için açılmadığı öne sürdü. İddiaya göre bu ilanların asıl hedefi, mevcut çalışanlar üzerinde baskı kurmak ve performans korkusu yaratmak.

Aynı zamanda iş arayanların geri dönüş alamamasının da bu yöntemle bağlantılı olduğu ifade etti. Gelin o anlara bakalım...

Instagram / Ege Duran