"Rus Temel Reis" İki Kolunu Kaybedebilir: Enjekte Ettiği Kimyasallar Hayatını Kararttı

"Rus Temel Reis" İki Kolunu Kaybedebilir: Enjekte Ettiği Kimyasallar Hayatını Kararttı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 16:00

'Rus Temel Reis' olarak tanınan Kirill Tereshin, yıllar boyunca kollarına kimyasal maddeler enjekte ederek dünya çapında dikkat çekti. Ancak bu müdahaleler zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Son günlerde yaşadığı ağır enfeksiyon, durumunu kritik bir noktaya taşıdı. Doktorlar kalıcı hasar riskine karşı zamana karşı yarışıyor. Tereshin’in paylaştığı görüntüler, tablonun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak

Yıllar süren enjeksiyonlar, geri dönüşü zor bir noktaya getirdi.

Yıllar süren enjeksiyonlar, geri dönüşü zor bir noktaya getirdi.

Kirill Tereshin, 2017 yılından itibaren kollarına sentetik yağ bazlı bir madde enjekte etmeye başladı. Kaslarının normal dışı ölçülere ulaşmasıyla kısa sürede 'Rus Temel Reis' lakabıyla tanınır hale geldi. Ancak uzmanların defalarca yaptığı uyarılara rağmen bu uygulamaya devam etti. Enjeksiyonlar zamanla kas dokusuna yayıldı ve ciddi yapısal hasara yol açtı.

Bu süreçte vücutta oluşan hasar tıbbi raporlarda şu şekilde özetlendi:

  • Doku sertleşmesi ve liflenme,

  • Kas dokusunda yaygın deformasyon,

  • Enfekte alanlarda çürüme ve nekroz,

  • Yaraların kendi kendine kapanamaması

Tereshin’in sağlık sorunları ilerledikçe hayati risk oluşturan bir tablo ortaya çıktı.

Enfeksiyon ilerledi, doktorlar müdahaleyi ertelemek zorunda kaldı.

Enfeksiyon ilerledi, doktorlar müdahaleyi ertelemek zorunda kaldı.

Son enfeksiyonun ardından Tereshin’in kollarında ciddi doku kaybı ve açık yaralar oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kas dokusunda açılmış derin boşluklar ve çevresinde hasarlı bölgeler fark edildi.

Doktorlar, her iki kolu kurtarabilmek için bir dizi müdahale planladı. Ancak mevcut tıbbi tabloda öncelik enfeksiyonun durdurulması olarak belirlendi. Planlanan işlemler arasında; birden fazla deri nakli operasyonu, hasarlı dokuların cerrahi olarak temizlenmesi, enjekte edilen maddenin kalıntılarının çıkarılması bulunuyor.

Ancak test sonuçlarının operasyon için yeterli seviyede olmaması nedeniyle ameliyatlar şimdilik ertelendi. Sağlık ekipleri, enfeksiyonun yayılmasının uzuv kaybına ve daha da ilerleyen bir hayati riske dönüşmesinden endişe ediyor.

Daha önce de ameliyat geçirdi ancak iyileşme sağlanamadı.

Daha önce de ameliyat geçirdi ancak iyileşme sağlanamadı.

Tereshin, 2019 yılında ciddi sağlık riskleri sonrası acil müdahaleye ikna edilmiş ve zarar gören bazı dokuların alınması için ameliyata alınmıştı. Operasyon sırasında kollarından önemli miktarda hasarlı doku ve enjekte edilmiş yağ benzeri maddeler çıkarıldı. Cerrahlar, yayılmış olan bu maddenin kas yapısını öldürdüğünü ve dokunun canlılığını kaybettiğini belirtmişti.

