"Rus Temel Reis" İki Kolunu Kaybedebilir: Enjekte Ettiği Kimyasallar Hayatını Kararttı

Son enfeksiyonun ardından Tereshin’in kollarında ciddi doku kaybı ve açık yaralar oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kas dokusunda açılmış derin boşluklar ve çevresinde hasarlı bölgeler fark edildi.

Doktorlar, her iki kolu kurtarabilmek için bir dizi müdahale planladı. Ancak mevcut tıbbi tabloda öncelik enfeksiyonun durdurulması olarak belirlendi. Planlanan işlemler arasında; birden fazla deri nakli operasyonu, hasarlı dokuların cerrahi olarak temizlenmesi, enjekte edilen maddenin kalıntılarının çıkarılması bulunuyor.

Ancak test sonuçlarının operasyon için yeterli seviyede olmaması nedeniyle ameliyatlar şimdilik ertelendi. Sağlık ekipleri, enfeksiyonun yayılmasının uzuv kaybına ve daha da ilerleyen bir hayati riske dönüşmesinden endişe ediyor.