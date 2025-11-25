"Rus Temel Reis" İki Kolunu Kaybedebilir: Enjekte Ettiği Kimyasallar Hayatını Kararttı
'Rus Temel Reis' olarak tanınan Kirill Tereshin, yıllar boyunca kollarına kimyasal maddeler enjekte ederek dünya çapında dikkat çekti. Ancak bu müdahaleler zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Son günlerde yaşadığı ağır enfeksiyon, durumunu kritik bir noktaya taşıdı. Doktorlar kalıcı hasar riskine karşı zamana karşı yarışıyor. Tereshin’in paylaştığı görüntüler, tablonun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar süren enjeksiyonlar, geri dönüşü zor bir noktaya getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enfeksiyon ilerledi, doktorlar müdahaleyi ertelemek zorunda kaldı.
Daha önce de ameliyat geçirdi ancak iyileşme sağlanamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın