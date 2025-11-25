Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Yargıtay Kararına Göre Ev Sahipleri Kiracılara Para Ödemek Zorunda Kalacak
Kira deyince akla gelen ilk şeylerden biri, şüphesiz ki masrafların kime ait olduğu konusudur. Pek çok kiracı, büyük onarım gerektiren ve aslında ev sahibinin yükümlülüğünde olan giderleri kendi sorumluluğu sanarak cebinden karşılayabiliyor. Türk Borçlar Kanunu, bu konuyu net şekilde düzenliyor.
Uzmanlar, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. İşte detaylar...
Kanuna göre kiralananın kullanılabilir durumda tutulması, ev sahibinin yükümlülüğüdür.
Kiracı zorunlu bir masrafı öderse ücret talep edebiliyor.
Yargıtay kararları kiracının haklarını açıkça ortaya koyuyor.
