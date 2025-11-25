onedio
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Yargıtay Kararına Göre Ev Sahipleri Kiracılara Para Ödemek Zorunda Kalacak

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Yargıtay Kararına Göre Ev Sahipleri Kiracılara Para Ödemek Zorunda Kalacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 14:48

Kira deyince akla gelen ilk şeylerden biri, şüphesiz ki masrafların kime ait olduğu konusudur. Pek çok kiracı, büyük onarım gerektiren ve aslında ev sahibinin yükümlülüğünde olan giderleri kendi sorumluluğu sanarak cebinden karşılayabiliyor. Türk Borçlar Kanunu, bu konuyu net şekilde düzenliyor. 

Uzmanlar, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. İşte detaylar...

Kanuna göre kiralananın kullanılabilir durumda tutulması, ev sahibinin yükümlülüğüdür.

Kanuna göre kiralananın kullanılabilir durumda tutulması, ev sahibinin yükümlülüğüdür.

Türk Borçlar Kanunu, ev sahibine kiralananı kullanıma elverişli halde bulundurma yükümlülüğü getiriyor. Sorumluluk, sadece evi kiracının kullanımına bırakmakla sınırlı kalmıyor. Yapısal problemler, güvenliği tehdit eden arızalar ve yüksek maliyetli onarımlar doğrudan ev sahibinin gideri sayılıyor.

Uygulamada birçok kiracı bu ayrımı bilmediği için ciddi masrafları kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor. Ancak kanun, bu tür zorunlu giderleri yapan kiracının, ödediği bedeli ev sahibinden isteme hakkı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kiralananın güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan onarım ve yenileme çalışmaları, kiracının değil ev sahibinin sorumluluğunda kabul ediliyor.

Bu kapsamda genellikle ev sahibinin karşılaması gereken giderler arasında şunlar yer alıyor:

  • tesisat arızalarının giderilmesi

  • kombi veya kalorifer kazanının yenilenmesi

  • çatı ve dış cephe onarımları

  • asansörün kapsamlı bakımları

  • eskiyen elektrik ve su tesisatının komple yenilenmesi

Kiracı zorunlu bir masrafı öderse ücret talep edebiliyor.

Kiracı zorunlu bir masrafı öderse ücret talep edebiliyor.

Bazı durumlarda ev sahibi gerekli tamiratı geciktirebiliyor ya da maliyeti karşılamayı reddedebiliyor. Böyle bir durumda kiracı, evin güvenliği ve yaşanabilirliği için onarımı yaptırmak zorunda kalabilir. İşte bu noktada yapılan harcama, hukuken zorunlu gider olarak değerlendiriliyor ve ev sahibi tarafından karşılanması gerekiyor.

Zorunlu gider kapsamında değerlendirilebilecek bazı örnekler ise şöyle sıralanıyor:

  • çatının akması nedeniyle onarım yapılması

  • elektrik tesisatının tamamen yenilenmesi

  • bozuk kombinin yenisiyle değiştirilmesi

  • güvenliği tehdit eden yapısal problemlerin giderilmesi

Bu gibi durumlarda yapılan masraflar, ev sahibinin yükümlülüğü altında olduğu için kiracı ödeme iadesi talep edebiliyor.

Yargıtay kararları kiracının haklarını açıkça ortaya koyuyor.

Yargıtay kararları kiracının haklarını açıkça ortaya koyuyor.

Yargıtay’ın verdiği emsal kararlarda, kiralanandaki bir ayıp giderilmeden ev sahibinin sorumluluktan kaçınamayacağı, kiracının kendi bütçesiyle yaptığı zorunlu onarım bedelinin ev sahibi tarafından karşılanması gerektiği açık şekilde belirtiliyor.

Ayrıca kiracının, yaptığı bu masrafları kira bedelinden mahsup etme hakkına sahip olduğu da birçok kararda yer alıyor. Yani kiracı, zorunlu gideri ödemişse bu bedeli kira ödemesinden düşebiliyor ve hukuken korunuyor.

Uzmanlar, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
7
3
2
1
1
0
0
