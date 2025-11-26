onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
İnsan Beyninin 5 Evresi: Ergenlik Dönemi 32 Yaşına Kadar Uzuyor!

İnsan Beyninin 5 Evresi: Ergenlik Dönemi 32 Yaşına Kadar Uzuyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 09:42

Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir araştırma, insan beyninin yaşam boyunca sabit bir hızda değil, belirli kırılma noktalarıyla geliştiğini ortaya koydu. Yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramasının incelendiği çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar uzanan süreçte beş ana evre tespit edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyin gelişimi beş ana döneme ayrılıyor ve dört kritik yaşta yön değiştiriyor.

Beyin gelişimi beş ana döneme ayrılıyor ve dört kritik yaşta yön değiştiriyor.

Araştırmaya göre insan beyni, çocukluktan ileri yaşlara kadar belirli evrelerden geçiyor. Evreler ve yaş aralıkları net bir şekilde tanımlandı. İncelenen beyin taramaları, gelişimin sürekli ve doğrusal bir çizgide ilerlemediğini, aksine belirli dönüm noktalarında büyük değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Beynin geçirdiği beş ana dönem şu şekilde sıralandı:

  • Çocukluk: Doğumdan 9 yaşına kadar

  • Ergenlik: 9 yaşından 32 yaşına kadar

  • Yetişkinlik: 32 yaşından 66 yaşına kadar

  • Erken yaşlanma: 66 yaşından 83 yaşına kadar

  • Geç yaşlanma: 83 yaş ve sonrası

Çocukluk ve ergenlik dönemi beynin en yoğun değişim yaşadığı zaman aralığı.

Çocukluk ve ergenlik dönemi beynin en yoğun değişim yaşadığı zaman aralığı.

Çocukluk döneminde beyin, hızla büyürken aynı zamanda fazla bağlantılardan arınmaya başlıyor. Süreçte, kullanılmayan sinapslar temizleniyor ve aktif bağlantılar güçleniyor. Gri ve beyaz madde miktarında artış görülürken, kortikal kalınlık en yüksek seviyesine ulaşıyo, beyin kıvrımları dengeleniyor ve beynin bağlantı yapısı bir anlamda yeniden organize ediliyor.

Ergenlik dönemine girildiğinde ise beyindeki iletişim ağları daha verimli ve sofistike bir hale geliyor. Bağlantılar arasındaki koordinasyon artıyor ve bilişsel beceriler güçleniyor. Araştırmacılara göre, zihinsel becerilerin zirveye ulaşmasını sağlayan altyapı, bu dönemde oluşuyor.

32 yaş sonrası beyin stabil hale geliyor, 66’dan itibaren ise gerileme başlıyor.

32 yaş sonrası beyin stabil hale geliyor, 66’dan itibaren ise gerileme başlıyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise beynin en büyük yapısal değişimini 32 yaş civarında tamamlaması. Bu dönemde beyin yapısı daha stabil hale geliyor ve kişilik ile zeka özellikleri büyük ölçüde sabitleniyor. Bağlantılar daha bölmeli düzen kazanıyor ve beyin bölgeleri daha özelleşmiş biçimde çalışmaya başlıyor.

66 yaşından sonra ise beyin bağlantılarında azalma görülüyor. Azalma, yaşlanmayla birlikte beyaz maddenin bozulmasıyla ilişkilendiriliyor. 83 yaş sonrası dönemde ise bu değişimler daha net ve belirgin hale geliyor. Araştırmacılar, evrelerin demans ve benzeri nörolojik hastalık risklerinin artışıyla da örtüştüğünü belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın