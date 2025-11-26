İnsan Beyninin 5 Evresi: Ergenlik Dönemi 32 Yaşına Kadar Uzuyor!
Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir araştırma, insan beyninin yaşam boyunca sabit bir hızda değil, belirli kırılma noktalarıyla geliştiğini ortaya koydu. Yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramasının incelendiği çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar uzanan süreçte beş ana evre tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyin gelişimi beş ana döneme ayrılıyor ve dört kritik yaşta yön değiştiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukluk ve ergenlik dönemi beynin en yoğun değişim yaşadığı zaman aralığı.
32 yaş sonrası beyin stabil hale geliyor, 66’dan itibaren ise gerileme başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın