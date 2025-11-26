İnsan Beyninin 5 Evresi: Ergenlik Dönemi 32 Yaşına Kadar Uzuyor!

Çocukluk döneminde beyin, hızla büyürken aynı zamanda fazla bağlantılardan arınmaya başlıyor. Süreçte, kullanılmayan sinapslar temizleniyor ve aktif bağlantılar güçleniyor. Gri ve beyaz madde miktarında artış görülürken, kortikal kalınlık en yüksek seviyesine ulaşıyo, beyin kıvrımları dengeleniyor ve beynin bağlantı yapısı bir anlamda yeniden organize ediliyor.

Ergenlik dönemine girildiğinde ise beyindeki iletişim ağları daha verimli ve sofistike bir hale geliyor. Bağlantılar arasındaki koordinasyon artıyor ve bilişsel beceriler güçleniyor. Araştırmacılara göre, zihinsel becerilerin zirveye ulaşmasını sağlayan altyapı, bu dönemde oluşuyor.