Ultra Zenginler 2025 Yılında Paralarını En Çok Neye Harcadı?
Dünyanın en zengin kesiminin harcama alışkanlıkları, 2025 yılında belirgin bir kırılma yaşadı. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen lüks tüketim tamamen durmadı ancak yön değiştirdi. Geleneksel lüks ürünler yerine deneyim odaklı harcamalar öne çıktı.
Lüks ürünler geri planda kaldı, deneyim odaklı harcamalar zirveye çıktı.
Özel jet, yat ve lüks seyahat harcamaları yükselişe geçti.
Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay ise lüks tüketici kitlesinin giderek küçülmesi oldu.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
