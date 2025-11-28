Ultra Zenginler 2025 Yılında Paralarını En Çok Neye Harcadı?

Bain Company ve Altagamma tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında lüks tüketimde köklü bir değişim yaşandı. Ultra zenginler, önceki yıllarda ağırlıklı olarak tercih edilen lüks otomobiller, sanat eserleri ve kişisel lüks ürünler yerine daha çok deneyim odaklı harcamalara yönelmeye başladı. Lüks tatiller, safariler, özel organizasyonlar ve fine dining deneyimleri bu dönemde en çok tercih edilen harcama kalemleri arasında yer aldı.

Özellikle ultra lüks otel konaklamaları ve özel gastronomi deneyimlerine yapılan harcamalarda dikkat çekici bir artış gözlemlendi.