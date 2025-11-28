onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ultra Zenginler 2025 Yılında Paralarını En Çok Neye Harcadı?

Ultra Zenginler 2025 Yılında Paralarını En Çok Neye Harcadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 12:01

Dünyanın en zengin kesiminin harcama alışkanlıkları, 2025 yılında belirgin bir kırılma yaşadı. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen lüks tüketim tamamen durmadı ancak yön değiştirdi. Geleneksel lüks ürünler yerine deneyim odaklı harcamalar öne çıktı.

İşte tüm detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lüks ürünler geri planda kaldı, deneyim odaklı harcamalar zirveye çıktı.

Lüks ürünler geri planda kaldı, deneyim odaklı harcamalar zirveye çıktı.

Bain Company ve Altagamma tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında lüks tüketimde köklü bir değişim yaşandı. Ultra zenginler, önceki yıllarda ağırlıklı olarak tercih edilen lüks otomobiller, sanat eserleri ve kişisel lüks ürünler yerine daha çok deneyim odaklı harcamalara yönelmeye başladı. Lüks tatiller, safariler, özel organizasyonlar ve fine dining deneyimleri bu dönemde en çok tercih edilen harcama kalemleri arasında yer aldı.

Özellikle ultra lüks otel konaklamaları ve özel gastronomi deneyimlerine yapılan harcamalarda dikkat çekici bir artış gözlemlendi.

Özel jet, yat ve lüks seyahat harcamaları yükselişe geçti.

Özel jet, yat ve lüks seyahat harcamaları yükselişe geçti.

2025 yılı itibarıyla özel jet ve yat kiralama ya da satın alma harcamalarında yüzde 11 oranında artış yaşandığı belirlendi. Aynı zamanda lüks kruvaziyer seyahatleri, seçkin otel zincirleri ve üst segment tatil rotalarına olan ilgi de önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde yükseldi. 

Raporda, ultra zenginlerin standart seyahat seçeneklerinden uzaklaşıp daha izole, kişiye özel ve yüksek güvenlikli lüks deneyimlere yöneldiği kaydedildi.

Buna karşın kişisel lüks ürünleri kapsayan sektörün aynı hızda büyümediği belirtildi. Lüks otomobil satışlarında düşüş, sanat piyasasında yüzde 7’ye varan bir gerileme ve deri ürünleri kategorisinde duraksama dikkat çeken diğer veriler arasında yer aldı. 

Özellikle saat ve çanta gibi ikonik lüks ürünlere olan ilginin önceki yıllara göre zayıfladığı ifade edildi.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay ise lüks tüketici kitlesinin giderek küçülmesi oldu.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay ise lüks tüketici kitlesinin giderek küçülmesi oldu.

2022 yılında yaklaşık 400 milyon olarak ölçülen lüks tüketici sayısının 2025 itibarıyla 340 milyona gerilediği açıklandı. Buna rağmen, en yüksek harcama yapan küçük bir kesimin pazarı ayakta tuttuğu ve toplam lüks harcamaların neredeyse yarısını bu grubun gerçekleştirdiği belirtildi.

Kişisel lüks ürünler pazarında yıllık yüzde 4 ila 6 arasında bir büyüme öngörülürken, 2035 yılına kadar bu pazarın 525 ile 625 milyar euro arasına ulaşabileceği tahmin edildi. Toplam lüks harcamalarının ise 2,2 ila 2,7 trilyon euro bandında seyredeceği belirtildi.

Dilerseniz içeriğimizi yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın