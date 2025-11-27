Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Gün İçinde Neler Yiyor?

Dünyanın neresinden olursanız olsun, servetiniz ne düzeyde olursanız olun her insanın temel ihtiyaçlarından biri de beslenme. Haliyle milyarlarca dolar serveti olan iş insanları da yemek yiyor. Ancak milyar dolarları olan dünyanın en zenginleri beslenmek için neleri tercih ediyor? Öğünleri nasıl? Beslenme alışkanlıkları ne şekilde?