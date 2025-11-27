Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Gün İçinde Neler Yiyor?
Dünyanın neresinden olursanız olsun, servetiniz ne düzeyde olursanız olun her insanın temel ihtiyaçlarından biri de beslenme. Haliyle milyarlarca dolar serveti olan iş insanları da yemek yiyor. Ancak milyar dolarları olan dünyanın en zenginleri beslenmek için neleri tercih ediyor? Öğünleri nasıl? Beslenme alışkanlıkları ne şekilde?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bezos deniz ürünleri tutkunu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk zamana daha fazla önem veriyor.
Cimri zenginler de mevcut
Bill Gates ise 9 yaşında bir çocuk gibi beslenenlerden
Zuckerberg ise bir et tutkunu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın