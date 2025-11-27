onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Gün İçinde Neler Yiyor?

Dünyanın En Zengin İnsanları Bir Gün İçinde Neler Yiyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 18:20

Dünyanın neresinden olursanız olsun, servetiniz ne düzeyde olursanız olun her insanın temel ihtiyaçlarından biri de beslenme. Haliyle milyarlarca dolar serveti olan iş insanları da yemek yiyor. Ancak milyar dolarları olan dünyanın en zenginleri beslenmek için neleri tercih ediyor? Öğünleri nasıl? Beslenme alışkanlıkları ne şekilde?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bezos deniz ürünleri tutkunu!

Bezos deniz ürünleri tutkunu!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un günlük rutini, sıradan bir kahvaltının çok çok ötesinde. Kahvaltıda güne yavaş ve sakin başlamayı seven Bezos'un tercihi oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Bir toplantıda, menüde anlamadığı bir şeyin sipariş edilmeye değer olduğunu söyleyerek, patates, pastırma, sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurtadan oluşan bir Akdeniz ahtapotu tabağı sipariş ettiği söylenmişti. Öğle ve akşam yemeği tercihleri ise Fransız mutfağı ile barbekü üzerine.

Musk zamana daha fazla önem veriyor.

Musk zamana daha fazla önem veriyor.

Bir röportajında 'Daha fazla çalışabilmem için yemek yemememin bir yolu olsaydı, yemezdim.' sözlerini kullanan X ve Tesla CEO'sunun tercihleri hazır yiyecekler ve atıştırmalıklar üstüne. Kahvaltıda pancake veya omlet gibi pratik lezzetler seçen Musk, öğle yemeği için de asistanının getirdiği atıştırmalıkları tercih ediyor. Barbeküden hoşlandığı bilinen Musk'ın favori içeceği diyet kola.

Cimri zenginler de mevcut

Cimri zenginler de mevcut

Yatırım gurusu ve Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffett her sabah ofisine giderken bir kendi hissesinin de bulunduğu McDonald's restoranına uğruyor, yumurtalı jambon ya da hamburgerle kahvaltı yapıyor.

Bill Gates ise 9 yaşında bir çocuk gibi beslenenlerden

Bill Gates ise 9 yaşında bir çocuk gibi beslenenlerden

Diyet kola tutkusuyla bilinen Gates bazen öğünlerini atlasa da kahvaltıda çikolatalı mısır gevreği tercih ediyor. Microsoft kurucusunun vazgeçemediği tek lezzet ise çizburger.

Zuckerberg ise bir et tutkunu

Zuckerberg ise bir et tutkunu

Et Meta'nın sahibi için öyle bir tutku ki kendisi sadece çiftliğinde yetiştirdiği hayvanların etini yemeye özen gösteriyor. Bir süredir güne MMA idmanları yaparak başladığı bilinen ünlü iş insanı gerekli proteini kendi imalatı olan etlerden alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın